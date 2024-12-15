15 декабря 2024, 10:01

Госдума рассмотрит законопроекты о защите детей от вейпов

РИА «Новости»
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На следующей неделе Государственная дума рассмотрит законопроекты, направленные на защиту детей от табака, кальянов и вейпов. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, эти изделия негативно влияют на здоровье молодого поколения и могут привести к серьезным заболеваниям.

Парламентарий напомнил, что инициативы предлагают ужесточить ответственность за продажу никотинсодержащей и табачной продукции несовершеннолетним, сырья для производства и устройств для потребления.

«За эти правонарушения административные штрафы увеличиваются в несколько раз - до двух миллионов рублей. Уголовная ответственность предусмотрена в случае повторного нарушения, 10 декабря закон приняли в первом чтении», - написал Володин.

Ранее стоматолог Алексей Сошников предупредил, что вейп может спровоцировать появление микротрещин в эмали зубов.

Дети Курение Госдума РФ
15 декабря 2024, 09:36
Мошенники устроили «охоту» за номерами СНИЛС россиян
РИА «Новости»
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Номер СНИЛС человека может понадобиться мошенникам для различных схем обмана. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист Давид Адамс.

Идентификационный номер СНИЛС - это не просто набор цифр, а своего рода цифровой идентификатор личности в системе социального и пенсионного обеспечения России.

Этот номер используется во многих государственных и финансовых сервисах, таких как «Госуслуги», регистрация в фондах, оформление субсидий и даже авторизация в банковских приложениях. Поэтому наличие СНИЛС открывает преступникам доступ к очень важной информации, которую можно использовать для различных целей.

«Первая и наиболее очевидная цель мошенников - доступ к аккаунту на портале „Госуслуги“. Если они знают ваш СНИЛС, это значительно упрощает процесс восстановления или взлома учетной записи», - объяснил эксперт.

С помощью «Госуслуг» можно получить доступ к личным данным, включая информацию о паспорте, месте регистрации, налогах, а также о движимом и недвижимом имуществе.

Мошенники могут попытаться оформить от вашего имени субсидии, подать ложные заявления на государственные выплаты или даже изменить данные в регистрационных документах.

Еще один популярный способ мошенничества - оформление микрокредитов. Организации, предоставляющие небольшие займы, часто запрашивают лишь базовые сведения для идентификации клиента, и номер СНИЛС часто входит в этот перечень.

«Кроме того, СНИЛС может использоваться для регистрации электронных кошельков или аккаунтов в финансовых сервисах», - добавил Адамс.

Ранее россиян предупредили о новогодних мошеннических схемах. На конец года запланированы выплаты определенным категориям населения. Злоумышленники могут этим воспользоваться. Россиянам рекомендовали подвергать сомнению любые необычные предложения, особенно если они возникают неожиданно и требуют немедленного решения и дополнительных действий.

Мошенничество Россия Госуслуги
15 декабря 2024, 05:55
Звездопад и большое Солнце. Астрономы раскрыли, что ждет Землю в начале 2025 года
Unsplash
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Земля станет ареной для наблюдения редких космических явлений уже в первые дни 2025 года. На первую неделю нового года придутся пик метеорного потока Квадрантиды, максимальное приближение Земли к Солнцу и противостояние Марса, сообщили РИА «Новости» астрономы Московского планетария.

В ночь с 3 на 4 января ожидается пик активности метеорного потока Квадрантиды - одно из самых впечатляющих небесных событий года. Наблюдать можно будет до 120 метеоров в час, особенно ярко они проявятся в восточной части неба.

Четвертого января Земля войдет в перигелий, то есть окажется на минимальном расстоянии от Солнца, что сделает солнечный диск визуально самым крупным в этом году.

Позже, 16 января, внимание привлекут необычные условия для наблюдения Марса. Красная планета приблизится к Земле и выстроится в линию с нашей планетой и Солнцем. Это создаст отличные условия для детального изучения Марса.

Астрономы подчеркивают, что Квадрантиды в 2025 году станут одними из самых удобных для наблюдения метеорных потоков. При этом другие звездопады, такие как Лириды в апреле, Персеиды в августе или Геминиды в декабре, будет заметить сложнее из-за неблагоприятных условий. Однако в октябре Ориониды, а в ноябре Леониды подарят зрелищные метеорные шоу.

Ранее астрономы впервые назвали точное расстояние до самых далеких звезд Млечного пути.

Планета Марс Планета Земля Солнце
14 декабря 2024, 13:22
Идею выплаты 13-й пенсии на день рождения назвали нежизнеспособной
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Идея выплачивать россиянам 13-ю пенсию в честь дня рождения нежизнеспособна. Такое мнение в беседе с Lenta.ru выразила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Парламентарий считает, что такой законопроект не примут ни в 2024-м, ни в 2025-м году, потому что у страховой пенсии совсем другая природа. Для ее получения необходимо иметь индивидуальные пенсионные коэффициенты и соответствующий стаж.

По словам депутата, пенсионный кошелек россиян формируется их взносов работающих граждан. Он рассчитан с учетом критериев, которые предлагает пенсионный бюджет.

«Кроме пенсий есть и другие обязательства, с помощью которых бюджет поддерживает граждан. Поэтому выделение средств для 13-й пенсии создаст дисбаланс. К этим обязательствам относятся единовременные денежные выплаты, материнский капитал, единое пособие на ребенка из нуждающейся семьи и другие», - отметила Бессараб.

Ранее россияне назвали приемлемой пенсию в 110 тысяч рублей.

Пенсия Пенсионеры Депутаты Россия
14 декабря 2024, 12:28
В России предложили запретить скидки на алкоголь
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Правительство России дало поручение ведомствам рассмотреть вопрос о запрете скидок на алкоголь. Из распоряжения кабмина стало известно, что этот вопрос должны проработать Рособрнадзор, Минсельхоз, Минфин и Минздрав.

Им нужно провести анализ до середины апреля 2025 года. В документе указано, что такие предложения следует разрабатывать ежегодно для регулирования цен на алкоголь. На данный момент нет конкретной информации по этому вопросу, а только поставлена задача перед ведомствами.

Ранее в России предложили продавать алкоголь только тем, кто сделал специальную отметку на портале «Госуслуги». С такой инициативой выступил депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Андрей Свинцов. Как отметил парламентарий, за последние четыре года в стране наблюдается заметный рост потребления спиртного. В связи с этим он считает необходимым усилить антиалкогольную пропаганду. Он также предложил убрать весь алкоголь в магазинах подальше от закусок

Алкоголь Россия

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