Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий продавать детям зажигалки

Онлайн-обучение в автошколах позволит будущим водителям заниматься в удобное для них время и лучше усваивать материал. Таким мнением в интервью с 360.ru поделился автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов. По его мнению, главное впитывать и понимать правила дорожного движения, а не просто зазубривать их.

«На самом деле мы идем в ногу с XXI веком, все меняется», - отметил он.

По словам автоэксперта, современные люди отходят от «бумаг» и пересаживаются за компьютеры. Поэтому и дистанционное обучение набирает популярность.

«Это значит, что абитуриент уже будет учиться сам, то есть либо с планшета, с компьютера познавать все правила дорожного движения, но в последующем приходить в автошколу на контрольные экзамены», - пояснил он.

Без офлайна не обойтись Как бы ни было хорошо дистанционное обучение, практика вождения автомобиля все равно нужна. Поэтому заниматься придется с инструктором. После того, как ученик сдаст внутришкольные экзамены, его допустят до ГАИ.

«И вот в ГАИ вы точно также сдаете теорию, практику, показываете инспектору все свои навыки, после чего получаете водительское удостоверение. Дистанционное обучение - это когда вы не ходите в автошколу, а ту же программу впитываете и познаете дома», - добавил юрист.

Свободу водителям! В онлайн-обучении есть свои плюсы, считает собеседник 360.ru. Человеку не придется никуда ехать после работы, уставшим пытаться во что-то вникнуть, что-то записать. Напротив, можно приехать домой, поужинать и сесть за компьютер, нет никаких ограничений во времени.

«Вот болит у меня сегодня голова. Я позанимаюсь 15 минут, а, может, учиться не буду вообще. А завтра у меня свободный день, так завтра я возьму - два, три, четыре часа позанимаюсь, потому что у меня будет к этому, например, тяга. Меня никто не ограничивает во времени», - объяснил Славнов.

Также автоэксперт выступил за увеличение продолжительности учебного вождения. По его мнению, чем больше опыта и практики - тем легче сдать экзамен, а водитель чувствует себя свободнее.

Ранее автоэксперт Максим Ракитин посоветовал выбирать автошколы с брендированными машинами. Он пояснил - это означает, что школа хочет, чтобы о ней знали, не боится себя рекламировать и несет перед своими студентами ответственность.