03 ноября 2024, 09:33

Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий продавать детям зажигалки

Global Look Press
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В ближайшее время Госдума рассмотрит очередной законопроект, направленный на защиту детей. Речь идет о запрете продавать несовершеннолетним зажигалки, баллончики для их заправки и другие газосодержащие товары, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Серьезное административное наказание станет преградой для многих взрослых к совершению опрометчивых действий», - отметил он.

По мнению Володина, доход от продажи продукции, содержащей газ, вряд ли сможет компенсировать предлагаемые штрафы: для физлиц - до 60 000 рублей; для должностных лиц - до 300 000 рублей; для организаций - до 600 000 рублей.

С 2016 года более 800 подростков скончались из-за токсикомании с применением зажигалок, баллончиков для их заправки и других бытовых товаров, содержащих газ. Председатель ГД добавил, что иногда дети используют подобные изделия для опасных забав, рискуя здоровьем и жизнью.

Ранее в Нижнем Тагиле ребенок насмотрелся челленджей в TikTok и решил повторить опасный трюк. Он поджег льющийся бензин зажигалкой. Школьник еле успел себя потушить, но получил ожоги.

Дети Госдума РФ Запреты
03 ноября 2024, 09:43
Путин присудил премии за вклад в укрепление российской нации
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин присудил премии за вклад в укрепление российской нации за 2024 год. Документ появился на официальном сайте правовых актов.

«Присвоить почетное звание лауреата премии за вклад в укрепление единства российской нации Виртуозовой Наталье, генеральному директору автономной некоммерческой организации „Дирекция выставки достижений „Россия“», - следует из указа.

Также премию получили заместитель Виртуозовой Павел Дорошенко и заместитель начальника Управления президента по общественным проектам Алексей Жарич.

Ранее Путин подписал указ о награждении легендарного хоккеиста Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Спортсмен внес большой вклад в развитие физической культуры.

Владимир Путин
03 ноября 2024, 07:42
Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
РИА «Новости»
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В Южном, Северо-Кавказском федеральных округах и в Поволжье установится опасная погода. Об этом в беседе с ТАСС предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очень сложная погода 3, 4 и 5 ноября в северокавказских республиках, особенно в Кабардино-Балкарии - там прогнозируется сильный ветер до 30 метров в секунду», - сказал синоптик.

В Южном федеральном округе ветер будет дуть со скоростью 25 метров в секунду, в Ростовской области - 27 метров в секунду. Это связано с тем, что европейская территория оказалась в тылу циклона.

На Краснодарский край обрушатся осадки в виде дождя и мокрого снега. Такая же погода установится в Волгоградской и Астраханской областях. Стихия разбушуется в Курганской, Челябинской, Свердловской, Ульяновской, Оренбургской, Калининградской областях и в Пермском крае.

Жителей Тюменской области ранее предупредили о сильном шквалистом ветре с порывами до 20 метров в секунду 3 ноября. Также на регион обрушатся мокрый снег и дожди.

Россия Погода
02 ноября 2024, 13:14
«Идем в ногу с XXI веком». Россиянам назвали плюсы дистанционного обучения в автошколах
Global Look Press
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Онлайн-обучение в автошколах позволит будущим водителям заниматься в удобное для них время и лучше усваивать материал. Таким мнением в интервью с 360.ru поделился автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов. По его мнению, главное впитывать и понимать правила дорожного движения, а не просто зазубривать их.

«На самом деле мы идем в ногу с XXI веком, все меняется», - отметил он.

По словам автоэксперта, современные люди отходят от «бумаг» и пересаживаются за компьютеры. Поэтому и дистанционное обучение набирает популярность.

«Это значит, что абитуриент уже будет учиться сам, то есть либо с планшета, с компьютера познавать все правила дорожного движения, но в последующем приходить в автошколу на контрольные экзамены», - пояснил он.

Без офлайна не обойтись Как бы ни было хорошо дистанционное обучение, практика вождения автомобиля все равно нужна. Поэтому заниматься придется с инструктором. После того, как ученик сдаст внутришкольные экзамены, его допустят до ГАИ.

«И вот в ГАИ вы точно также сдаете теорию, практику, показываете инспектору все свои навыки, после чего получаете водительское удостоверение. Дистанционное обучение - это когда вы не ходите в автошколу, а ту же программу впитываете и познаете дома», - добавил юрист.

Свободу водителям! В онлайн-обучении есть свои плюсы, считает собеседник 360.ru. Человеку не придется никуда ехать после работы, уставшим пытаться во что-то вникнуть, что-то записать. Напротив, можно приехать домой, поужинать и сесть за компьютер, нет никаких ограничений во времени.

«Вот болит у меня сегодня голова. Я позанимаюсь 15 минут, а, может, учиться не буду вообще. А завтра у меня свободный день, так завтра я возьму - два, три, четыре часа позанимаюсь, потому что у меня будет к этому, например, тяга. Меня никто не ограничивает во времени», - объяснил Славнов.

Также автоэксперт выступил за увеличение продолжительности учебного вождения. По его мнению, чем больше опыта и практики - тем легче сдать экзамен, а водитель чувствует себя свободнее.

Ранее автоэксперт Максим Ракитин посоветовал выбирать автошколы с брендированными машинами. Он пояснил - это означает, что школа хочет, чтобы о ней знали, не боится себя рекламировать и несет перед своими студентами ответственность.

Книги Школы ПДД Экзамены Машины Водители
02 ноября 2024, 10:44
Рокеры и безбожники. В РПЦ объяснили, у кого рождаются квадроберы
РИА «Новости»
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Только благодаря церкви все люди не передвигаются на четвереньках, в отличие от современных детей, которым захотелось «лаять и раком ходить». Такое заявление во время проповеди сделал протоиерей Андрей Ткачев во время проповеди. Видео опубликовал Telegram-канал RTVI.

«А почему они такие? Потому что у них папы-безбожники, возможно, мамы-безбожницы. Когда мама их во чреве носила, ни одной молитвы не прочла, папиросы курила, рок-музыку слушала, а потом они не воспитывал их никто. Вот они теперь стали раком и гавкают», - размышлял он.

По словам священника, скоро квадроберы начнут друг у друга «под хвостами» нюхать, а затем спариваться средь бела дня на улице».

Борьба с квадроберами в России набирает обороты. Некоторые рестораны начали вводить запреты на вход переодетым в животных посетителям. В Думе разработали законопроект, который запрещает пропаганду субкультур , связанных с квадробикой и фурри.

Ранее психолог Екатерина Шумейко предположила, что квадробинг отражает внутренние переживания ребенка. Академик РАН Геннадий Онищенко в с вою очередь призвал не относить это движение к психическим заболеваниям.

Священники Дети РПЦ Квадроберы

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