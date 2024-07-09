09 июля 2024, 08:50

Госдума рассмотрит законопроект о выдворении мигрантов за хулиганство

РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы одобрят проект закона, расширяющий перечень правонарушений, за которые мигрантов будут выдворять из России. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что инициативу подготовило МВД. Согласно законопроекту, иностранцев-нарушителей будут депортировать из страны дополнительно по 20 статьям КоАП.

В их число входят неповиновение полиции, представление ложных сведений при миграционном учете, мелкое хулиганство, пропаганда экстремистских организаций, распространение контента с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности и другие преступления.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. По мнению авторов инициативы, она сократит объем «черной» экономики. Парламентарии отметили в пояснительной записке, что нелегальная миграция позволяет развиваться незаконному бизнесу, в том числе связанному с организованной и транснациональной преступностью.

Мигранты Законы МВД РФ Госдума РФ
09 июля 2024, 08:53
Украинских олигархов лишили наиболее крупных активов в Крыму
РИА «Новости»
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Наиболее крупные крымские активы, принадлежавшие украинским олигархам, уже находятся в собственности республики. Об этом РИА «Новости» сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов.

Он добавил, что власти Крыма продолжают работать с обращениями населения. В республике задействовали антитеррористическую комиссию.

«Когда ею будет принято квалифицированное решение по новым объектам, мы сможем его озвучить», - подчеркнул Константинов.

От продажи национализированных активов украинских олигархов в бюджет республики уже поступило более 2,1 миллиарда рублей.

В июне крымские активы победительницы «Евровидения» от Украины Сусаны Джамаладиновой (известной как певица Джамала) передали в собственность государству.

Бюджет России Крым
09 июля 2024, 04:24
Муфтий Дагестана упразднил отдел, не нашедший оснований для запрета на никаб
РИА «Новости»
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Муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдуллаев упразднил отдел фетв, ранее не нашедший оснований для введения запрета на ношение никаба. Как сообщил муфтият в Telegram-канале, отдел не отвечает «вызовам времени».

Муфтий провел в понедельник собрание с сотрудниками отдела фетв и примирения, на котором озвучил свое решение.

«Было решено упразднить отдел фетв в связи с тем, что отдел не отвечает своевременно на вызовы времени», - сказано в заявлении.

Муфтий анонсировал другие изменения в структуре муфтията и заявил, что их примут в ближайшие дни.

Муфтият Дагестана 3 июля ввел временный запрет на ношение никаба до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.

Муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдуллаев упразднил отдел фетв, ранее не нашедший оснований для введения запрета на ношение никаба. Как сообщил муфтият в Telegram-канале , отдел не отвечает «вызовам времени».

Дагестан Россия Религия
08 июля 2024, 23:25
Московские прокуроры встретились с коллегами из Китая
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В прокуратуре Москвы состоялась встреча с делегацией из Китая. О прошедшем мероприятии, на котором присутствовали прокуроры провинции Чжэцзян и городов Шаосин, Цзиньхуа, Цюйчжоу, сообщила пресс-служба ведомства.

«По поручению [генпрокурора РФ] Игоря Краснова в рамках реализации соглашений о сотрудничестве между Генпрокуратурой России и Верховной народной прокуратурой Китая 8 июля 2024 года в прокуратуре Москвы состоялся прием зарубежных коллег из Китайской Народной Республики», - сказано в сообщении.

Китайскую делегацию пригласили на экскурсию в музей прокуратуры Москвы. Зарубежные гости поблагодарили российских коллег за теплый прием, высокий уровень и продуктивность состоявшейся встречи.

В конце июня преподаватели из Шанхая посетили детский сад «Чайка» и школу № 9 городского округа Лобня. В рамках визита педагоги провели интерактивное занятие по китайскому языку.

Генпрокуратура РФ Прокуратура РФ Россия Китай Игорь Краснов Москва
08 июля 2024, 21:09
Адвокат Евгении Беркович и Светланы Петрийчук заявил об обжаловании приговора
РИА «Новости»
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Режиссер и драматург постановки «Финист — Ясный Сокол» не признают себя виновными. С приговором так же не согласна их адвокат Ксения Карпинская. О намерении обжаловать судебное решение она рассказала журналистам РБК.

«Девушки совершенно не виновны. Ничего нового в закрытой части не было», - высказалась адвокат.

Подзащитные Карпинской оказались на скамье подсудимых из-за спектакля «Финист - Ясный Сокол», который пропагандирует радикальный терроризм.

Сегодня, 8 июля, 2-й Западный окружной военный суд Москвы приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии общего режима. Кроме того, в течение трех лет осужденным запрещается администрировать интернет-ресурсы.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Режиссер и драматург постановки «Финист - Ясный Сокол» не признают себя виновными. С приговором так же не согласна их адвокат Ксения Карпинская. О намерении обжаловать судебное решение она рассказала журналистам РБК.

Адвокаты Терроризм Спектакль Евгения Беркович Светлана Петрийчук

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