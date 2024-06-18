Госдума рассмотрит в первом чтении проект о запрете продажи энергетиков детям

Общественная организация «Российский Красный Крест» оказывает поддержку людям в разных ситуациях. Ее представители помогали и тем, кто пострадал при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом в интервью ведущей 360.ru Ксении Жеребцовой рассказал председатель организации Павел Савчук.

Он напомнил, что некоторые из приехавших на концерт группы «Пикник» в этот день были из других регионов. И после случившегося людям потребовалась помощь в том числе по организации похорон - вплоть до того, чтобы вернуться в родной город или привезти туда родственников.

«Были и семьи с разными религиозными и культурными отличиями. Когда сам похоронный процесс не очень дорогостоящий, а вот поминальный просчитывается на 100 человек. <…> Такие разные жизненные ситуации мы принимаем и понимаем в моменте и всегда активно на них откликались», - отметил Савчук.

Красный Крест, добавил он, старался максимально поддержать тех, кому помощь была необходима в первый момент: детям, потерявшим родителей, семьям, лишившимся кормильцев, находившимся в больницах и людям, которым могла потребоваться долгая реабилитация.

«Плюс надо еще помнить, что этот процесс трудно было предсказать. Мы не знали, как быстро люди восстановятся, как быстро их выпишут, возникнут ли у них какие-нибудь трудности со здоровьем в дальнейшем или нет. Очень много неизвестных вводных», - пояснил председатель организации.

Спустя две недели Красный Крест остановил прием пожертвований и начал создавать долгосрочную программу помощи. А на первом этапе предоставлял и ваучерную поддержку - выдавал сертификаты либо в сеть продуктовых магазинов, либо в аптеку. Они позволяли быстро приобрести необходимое.

«Давали ваучер номиналом в 10 тысяч рублей, и [люди] могли в той же аптеке такую помощь получить. В сумме ваучерную поддержку получили 167 семей», - заключил Савчук.