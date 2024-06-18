Госдума рассмотрит в первом чтении проект о запрете продажи энергетиков детям
Законопроект о запрете продажи энергетиков детям рассмотрят в первом чтении на заседании Госдумы 18 июня. Об этом в Telegram сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«О необходимости введения этих мер просят родители и учителя», - подчеркнул он, указав, что вред энергетиков ранее уже доказали врачи.
Бесконтрольное потребление таких напитков повышает риск развития многих проблем со здоровьем, продолжил Володин. Речь, в частности, о гипертонии, сахарном диабете, сердечно-сосудистых и ряде других заболеваний.
«Предлагается, что норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнет действовать уже с 1 сентября 2024 года», - уточнил Володин.
Спикер Госдумы выразил уверенность, что это решение должно защитить здоровье детей и оградить молодежь от пагубных привычек.
В середине мая Володин приводил статистику потребления энергетиков в России. По его данным, эти напитки пьет почти каждый четвертый житель страны, а среди молодежи - каждый второй: в возрастной группе 18–24 лет эта доля составляет 53,2%, в группе 25–29 лет - 49,7%.
Во многих регионах уже действуют ограничения на розничную продажу таких напитков, но на федеральном уровне проблема до сих пор не решена, указывал он.