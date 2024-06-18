18 июня 2024, 08:33

Госдума рассмотрит в первом чтении проект о запрете продажи энергетиков детям

РИА «Новости»
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Законопроект о запрете продажи энергетиков детям рассмотрят в первом чтении на заседании Госдумы 18 июня. Об этом в Telegram сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«О необходимости введения этих мер просят родители и учителя», - подчеркнул он, указав, что вред энергетиков ранее уже доказали врачи.

Бесконтрольное потребление таких напитков повышает риск развития многих проблем со здоровьем, продолжил Володин. Речь, в частности, о гипертонии, сахарном диабете, сердечно-сосудистых и ряде других заболеваний.

«Предлагается, что норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнет действовать уже с 1 сентября 2024 года», - уточнил Володин.

Спикер Госдумы выразил уверенность, что это решение должно защитить здоровье детей и оградить молодежь от пагубных привычек.

В середине мая Володин приводил статистику потребления энергетиков в России. По его данным, эти напитки пьет почти каждый четвертый житель страны, а среди молодежи - каждый второй: в возрастной группе 18–24 лет эта доля составляет 53,2%, в группе 25–29 лет - 49,7%.

Во многих регионах уже действуют ограничения на розничную продажу таких напитков, но на федеральном уровне проблема до сих пор не решена, указывал он.

Дети Госдума РФ
17 июня 2024, 22:57
Не развлечение, а способ заработать на людях. Чем опасен Hamster Kombat для детей и взрослых?
Pxhere
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Кликер Hamster Kombat набрал в России огромную популярность, в том числе среди детей. Не все взрослые понимают, какой вред он может нанести ребенку и взрослому. Уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан, председатель общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец на стриме 360.ru призвала законодательно запретить игры такого плана.

«Многие родители не подозревают, какой опасности подвергается ребенок, играя в такую безобидную игру. Тем более, сейчас летние каникулы, у детей много свободного времени. Вместо того, чтобы проводить это время на природе, общаясь со сверстниками, заниматься каким-то активным спортом, ребенок залипает практически круглосуточно, как мы сейчас видим, в телефоне. Потому что необходимо быть в процессе круглые сутки», - заметила она.

Волынец подчеркнула, что полноценный отдых для детей крайне важен, и указала на необходимости запретить Hamster Kombat и схожие с кликером игры.

«Потому что это, во-первых, является большой опасностью для детей. Но, в общем-то, и для взрослых, которые вдруг увлекаются этим своеобразным майнингом. <…> И надо понимать, что создатели этой игры ставили своей целью отнюдь не развлечение, а заработок, в том числе на рекламе», - сказала детский омбудсмен Татарстана.

Исполнительный директор Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейн Александр Бражников отмечал, что разработчики проекта вряд ли подразумевали обман, но и не хотели, чтобы игра позволила серьезно заработать.

Дети Криптовалюты Запреты
17 июня 2024, 22:27
Понимать разные ситуации в моменте. Как Красный Крест помогал после теракта в «Крокусе»
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Общественная организация «Российский Красный Крест» оказывает поддержку людям в разных ситуациях. Ее представители помогали и тем, кто пострадал при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом в интервью ведущей 360.ru Ксении Жеребцовой рассказал председатель организации Павел Савчук.

Он напомнил, что некоторые из приехавших на концерт группы «Пикник» в этот день были из других регионов. И после случившегося людям потребовалась помощь в том числе по организации похорон - вплоть до того, чтобы вернуться в родной город или привезти туда родственников.

«Были и семьи с разными религиозными и культурными отличиями. Когда сам похоронный процесс не очень дорогостоящий, а вот поминальный просчитывается на 100 человек. <…> Такие разные жизненные ситуации мы принимаем и понимаем в моменте и всегда активно на них откликались», - отметил Савчук.

Красный Крест, добавил он, старался максимально поддержать тех, кому помощь была необходима в первый момент: детям, потерявшим родителей, семьям, лишившимся кормильцев, находившимся в больницах и людям, которым могла потребоваться долгая реабилитация.

«Плюс надо еще помнить, что этот процесс трудно было предсказать. Мы не знали, как быстро люди восстановятся, как быстро их выпишут, возникнут ли у них какие-нибудь трудности со здоровьем в дальнейшем или нет. Очень много неизвестных вводных», - пояснил председатель организации.

Спустя две недели Красный Крест остановил прием пожертвований и начал создавать долгосрочную программу помощи. А на первом этапе предоставлял и ваучерную поддержку - выдавал сертификаты либо в сеть продуктовых магазинов, либо в аптеку. Они позволяли быстро приобрести необходимое.

«Давали ваучер номиналом в 10 тысяч рублей, и [люди] могли в той же аптеке такую помощь получить. В сумме ваучерную поддержку получили 167 семей», - заключил Савчук.

Теракт в «Крокусе»
17 июня 2024, 20:32
Жириновский якобы назвал имя преемника перед смертью
РИА «Новости»
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Бывший депутат Госдумы Василий Власов обнародовал якобы последнюю просьбу основателя ЛДПР Владимира Жириновского, которую тот озвучил перед своей смертью. Диктофонные записи Власов включил во время интервью телеведущей Ксении Собчак.

На аудиоматериалах, сделанных в феврале 2022 года, слышно речь, которую произносит человек с похожим на Жириновского голосом. Если верить записи, лидер ЛДПР назначил Власова руководителем фракции до своего предполагаемого возвращения из больницы.

Бывший депутат также заверил, что показывал аудио главе фракции ЛДПР Леониду Слуцкому, но тот попросил удалить ее, отметив, что в таком состоянии Жириновский мог сказать что угодно.

Ранее Власов заявил, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский оставил партии 70% своего состояния, а его детям досталось только 20%.

Владимир Жириновский ЛДПР
17 июня 2024, 19:27
«Курочкин для вас». Российский депутат похвастался именными спинками на остановках
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Депутат Дмитрий Курочкин опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» фото именных спинок на остановках общественного транспорта. Однако не все подписчики оценили уровень благоустройства и посоветовали заняться чем-то действительно стоящим.

«Продолжаем делать все возможное, чтобы наш район стал уютнее и безопаснее. Так, на днях установили спинки на скамьях остановок микрорайон „Щ“ и „Зеленая горка“», - сообщил чиновник в описании к фото, на котором видно, что к автобусной остановке прибили спинку с фразой «Курочкин для вас».

Там же он отметил, что на углу дома № 38 на улице Иванова установили светодиодный прожектор для освещения тротуара.

Один из пользователей в комментариях к посту поинтересовался, в чем, по мнению депутата, заключается благоустройство остановок.

«Две доски прибили (абсолютно ненужные), <…> зато на трафарет не поскупились», - возмутился мужчина.

Еще одна местная жительница заявила, что заняться нужно чем-то достойным. Но не уточнила, что именно имеет в виду.

Владимир Жириновский ЛДПР

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