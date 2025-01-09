Госдума рассмотрит проект о продлении материнского капитала в феврале

В этом году прогнозируется рост цен на ремонт до 20%. Как сэкономить на товарах и услугах, но получить такой же результат, рассказал 360.ru директор строительной компании Дмитрий Поплавский.

Он рекомендовал делать ремонт в начале года, до начала массовых весенних работ, в то время как с мая до осени, по его словам, цены максимальные.

«Пожалуйста, делайте ремонт в январе–феврале! Все строители ждут, но никому это не нужно. <… > Строители буквально снижают цены на свои работы в феврале. Мы в феврале часто делаем внутреннюю отделку, чтобы просто сэкономить. Рабочие готовы делать за копейки», - рассказал Поплавский.

При этом он призвал не доверять рабочим, найденным случайно, покупку стройматериалов.

«Вам нужно либо самим покупать все материалы, либо отдавать деньги человеку, которому вы доверяете. Вас все равно обманут! Человек со стороны 100% вам принесет завышенные чеки или количество материалов», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Ранее основатель Гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал, что стройматериалы за минувший год подорожали в среднем на 10% , но это не повлияет на стоимость квартир в новостройках.