Госдума рассмотрит идею о призыве срочников в ФСБ

Кроме того, предлагается внести в № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности» поправки, согласно которым службу по призыву в ФСБ не смогут проходить лица, признанные Минюстом иноагентами. Ограничения также касаются россиян, имеющих гражданство или вид на жительство в другой стране, лиц, употребляющих наркотики без предписания от врача.

В России с 1 октября по 31 декабря проходит осенний призыв. В Минобороны РФ планируют призвать порядка 130 тысяч человек. Весной на службу будут призывать россиян до 30 лет, поскольку с 2024 года вступает в силу закон, повышающий призывной возраст.

Ранее в Минцифры РФ предложили расширить категорию лиц , которые могут получить отсрочку от армии. Однако воспользоваться правом смогут те, кто пройдет квалификационный экзамен.