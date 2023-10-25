Госдума приняла закон с уточнениями положения о выборах президента России

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На портале уточнили, что по избирательному законодательству выборы президента страны необходимо провести в середине марта 2024 года.

«Окончательное решение об их дате примет Совет Федерации в декабре 2023 года», - отметили в публикации.

Документ, предусматривающий поправки в закон, имеет юридико-технический характер, который не предусматривает радикальных изменений. Предлагаемые нововведения связаны с гарантиями избирательных прав граждан.

Авторы проекта указали, что поправки затронули вопрос фото- и видеосъемки на участках.

«Ее смогут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законом», - указали в документе.

Обязательным осталось сохранение конфиденциальности личных данных граждан, которые содержатся в списках избирателей и других документах.

Инициатива также закрепила правило о том, что зарегистрированный кандидат, получивший судимость, обязан в письменной форме предоставить избирательной комиссии сведения о данной судимости.

Кроме того, депутаты одобрили поправки, связанные с особенностями подготовки и проведения выборов в период военного положения в стране. Теперь у ЦИК РФ есть возможность перенести даты голосования в случае возникновения угроз жизни и здоровья граждан.

Ранее член конституционного комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди сообщила, что точная дата выборов президента России станет известна в декабре.