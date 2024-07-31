Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков детям

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что такие напитки вредны для здоровья, а из молодого поколения их употребляет «каждый второй».

С 1 марта 2025 года законопроект запрещает продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, в том числе энергетических. Нарушение запрета повлечет ответственность, которая будет установлена в законодательстве позже.

По аналогии с алкогольными напитками закон обяжет продавцов отказывать в продаже таких напитков, если есть объективные сомнения в возрасте покупателя, а он не предоставит документы.

Ранее депутат Милонов призвал увеличить на энергетиках надпись о вреде.