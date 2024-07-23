Госдума приняла закон о режиме высылки мигрантов

Мигрантов включат в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться как госорганам, так и любым юридическим и физическим лицам.

Как сообщили «Известия» , изменения внесут в закон «О правовом положении иностранных граждан в России». Вместе с режимами депортации и административного выдворения начнет действовать высылка.

Против мигрантов, которые незаконно находятся в России или совершают противоправные действия могут ввести ограничения. По одной из поправок, иностранцы, которые попали под режим высылки, смогут снимать наличными до 30 тысяч рублей в месяц.

Ранее Госдума запросила у Следкома предложения об изменении законов о мигрантах. Как стало известно ранее, число преступлений экстремистской направленности, совершенных иностранцами, выросло за первые шесть месяцев 2024 года на 55%.

Депутаты решили одобрить проект закона, расширяющий перечень правонарушений, за которые мигрантов будут выдворять из России. В Думу также внесли законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции.