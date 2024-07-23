23 июля 2024, 15:56

Госдума приняла закон о режиме высылки мигрантов

РИА «Новости»
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Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтении законопроект, которым предлагается ввести новый миграционный режим высылки иностранцев. Документ предполагает, что иностранцы не смогут менять место жительства или пребывания в России без разрешения органа внутренних дел, управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак.

Мигрантов включат в реестр контролируемых лиц, доступ к которому будет предоставляться как госорганам, так и любым юридическим и физическим лицам.

Как сообщили «Известия» , изменения внесут в закон «О правовом положении иностранных граждан в России». Вместе с режимами депортации и административного выдворения начнет действовать высылка.

Против мигрантов, которые незаконно находятся в России или совершают противоправные действия могут ввести ограничения. По одной из поправок, иностранцы, которые попали под режим высылки, смогут снимать наличными до 30 тысяч рублей в месяц.

Ранее Госдума запросила у Следкома предложения об изменении законов о мигрантах. Как стало известно ранее, число преступлений экстремистской направленности, совершенных иностранцами, выросло за первые шесть месяцев 2024 года на 55%.

Депутаты решили одобрить проект закона, расширяющий перечень правонарушений, за которые мигрантов будут выдворять из России. В Думу также внесли законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции.

Мигранты Законы Преступления Депутаты Россия Брак
23 июля 2024, 16:49
Бахчевод предупредил об угрозе значительного роста цен на арбузы
Unsplash
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Арбузы и дыни могут подорожать на 50% по сравнению с ценами прошлого года. Как это произошло, рассказал «Парламентской газете» фермер-бахчевод из Ставропольского края Роман Пономарев.

Арбузы и дыни могут подорожать на 50% по сравнению с ценами прошлого года. Как это произошло, рассказал « Парламентской газете » фермер-бахчевод из Ставропольского края Роман Пономарев.

По его словам, с начала весны бахчеводы столкнулись со множеством проблем. Сначала по регионам, в которых выращивают арбузы, ударили заморозки. Следом пришлось бороться с нашествием насекомого-паразита трипса, высасывающего из культур соки. Из-за этого арбузы получились значительно меньше, чем должны были.

Кроме того, как сообщил Пономарев, в Ставропольском крае уже два месяца не было мощного дождя.

Однако фермеры не ожидают существенного дефицита. По их словам, в прошлые годы предложение на арбузы было гораздо выше спроса, и почти половина к концу сезона оставалась в полях.

Но даже та нехватка, которая будет, повлияет на отпускные и потребительские цены. Если в прошлом году, как объяснил Пономарев, арбузы покупали по 10-12 рублей за килограмм, то в этом - за 15-18. Доходя до торговых сетей, они дорожают примерно втрое. Таким образом, минимальная цена за килограмм арбуза вырастет с 30 до 45 рублей.

Пономарев рекомендовал закупиться арбузами до начала августа, пока спрос не начал расти.

Ранее диетолог Александра Разаренова призвала не покупать нарезанные арбузы.

Сельское хозяйство
23 июля 2024, 16:37
Российских блогеров предложили обязать жертвовать деньги на соцпроекты
РИА «Новости»
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Ассоциация блогеров и агентств (АБА) заявила о намерении обязать инфлюенсеров отдавать 5% годового объема рекламы под социальный контент. Об этом сообщил «Коммерсант».

По мнению ассоциации, это решение увеличит количество социально значимого контента в блогосфере и поддержит благотворительные проекты.

В АБА подтвердили, что организация уже занимается подготовкой законопроекта.

«Для рекламного рынка наша идея - не нововведение, так как на законодательном уровне это уже должны делать все другие рекламораспространители», - процитировал RT представителя ассоциации.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин предложил обязать блогеров лицензировать продажу образовательных курсов. По его мнению, это нововведения поможет россиянам получать качественные услуги и меньше сталкиваться с мошенниками. Парламентарий добавил, что бесплатные тренинги лицензировать не нужно.

Блогеры Деньги
23 июля 2024, 13:51
Госдума приняла законопроект о лишении свободы за пропаганду наркотиков
РИА «Новости»
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Государственная дума приняла законопроект о лишении свободы за пропаганду запрещенных веществ. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, за распространение информации о наркотиках предусмотрено наказание в виде заключения на срок до двух лет. Изменения вступят в силу с 1 июня 2025 года.

Поправки не распространятся на произведения литературы и искусства, созданные до 1 августа 1990 года. Под понятие пропаганды не попадут издания, в которых наркотики являются оправданной жанром неотъемлемой частью художественного замысла.

Всего депутаты приняли в окончательном чтении три законопроекта о запрете пропаганды незаконного оборота запрещенных веществ.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее предложил награждать россиян , передающих правоохранителям полезную информацию о наркопреступниках. Парламентарий назвал меру эффективным способом борьбы с закладчиками.

Наркотики Госдума РФ
23 июля 2024, 11:35
Соратницу Навального в Москве оштрафовали за нарушение правил для иноагентов
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Журналистку Марию Певчих* оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Ее признали виновной по части 2 статьи 19.34 КоАП России «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». Певчих* не предоставила сведения о себе в уполномоченный орган. За это иноагенту грозил штраф до 50 тысяч рублей. Зеленоградский районный суд назначил минимально возможную сумму - 30 тысяч рублей.

Певчих* известна как глава «Фонда борьбы с коррупцией»** и соратница покойного Алексея Навального. Она сопровождала Юлию Навальную, внесенную в список террористов и экстремистов, на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В начале года журналистку объявили в розыск , заочно арестовав за фейки об армии и призывы к участию в экстремистском сообществе.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

** Экстремистская организация, запрещена в России.

Штрафы Суд Иноагенты Мария Певчих

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