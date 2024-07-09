Госдума приняла во втором чтении проект закона о туристическом налоге

Число аварий с электросамокатами растет едва не в геометрической прогрессии. Страдают как сами водители, так и пешеходы. Один из последних резонансных случаев произошел в Москве: девушка на самокате сбила прохожую и скрылась с места происшествия. Как сообщил Teltgram-канал Shot, пострадавшая получила перелом большеберцовой кости, многочисленные ушибы и нуждается в дорогостоящей операции, а виновница ДТП не спешит оплатить лечение. Председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в интервью 360.ru рассказал, что заставить самокатчиков нести ответственность пытаются уже много лет, но пока безрезультатно.

Число аварий с электросамокатами растет едва не в геометрической прогрессии. Страдают как сами водители, так и пешеходы. Один из последних резонансных случаев произошел в Москве: девушка на самокате сбила прохожую и скрылась с места происшествия. Как сообщил Teltgram-канал Shot , пострадавшая получила перелом большеберцовой кости, многочисленные ушибы и нуждается в дорогостоящей операции, а виновница ДТП не спешит оплатить лечение. Председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в интервью 360.ru рассказал, что заставить самокатчиков нести ответственность пытаются уже много лет, но пока безрезультатно.

В чем проблема? Основной нюанс в том, что электросамокаты в правилах дорожного движения сейчас называют транспортным средством. Но по сути они являются механическими транспортными средствами, как и мопеды. Соколов пояснил, что главный признак такой категории - наличие электродвигателя.

«Ответственность, конечно, у электросамокатчиков остается. Она предусмотрена и Уголовным кодексом, и Гражданским кодексом <…> виновник должен возместить затраты на лечение. В то же время у нас есть еще моральный вред, и он иногда гораздо даже выше… <…> Но на практике получается, что пострадавший должен бороться сам за себя. Поправки, которые были внесены (в ПДД - прим. ред.), они как бы делают виновника менее виновным», - рассказал Соколов.

Пешеходы не защищены Если бы электросамокаты трактовались как источник повышенной опасности, то и ответственность при авариях была бы выше. В любом случае, подчеркнул эксперт, виновник должен возместить расходы на лечение пострадавшего, но пока никто не предлагает сделать это автоматически. Проблему зачастую можно решить только с помощью юриста, а их услуги стоят дорого.

Соколов предложил распространить на электросамокаты хотя бы ОСАГО, но для этого их надо признать источником повышенной опасности, то есть механическими транспортными средствами. А при таких условиях спрос на этот двухколесный транспорт понизится, что не очень выгодно тем, кто продает или сдает в аренду электросамокаты.

Смертельное ускорение Иногда за рулем электросамоката оказываются неопытные пользователи, что тоже крайне опасно.

«Главная то проблема в том, что разрешили ездить со скоростью 25 километров в час по тротуарам. На самом деле во всем мире это несовместимые скорости с безопасностью <…> Еще три года назад мы просили сделать тесты на столкновение пешехода и водителя электросамоката. Выясняется, что при 20 километрах в час это уже смертельное ускорение», - отметил собеседник 360.ru.

Причем чаще всего страдают и гибнут даже не пешеходы, а сами самокатчики.

Ранее автобус с пассажирами попал в аварию на улице Корнейчука в Москве из-за вылетевшего на проезжую часть электросамокатчика. В результате происшествия серьезные травмы получили две пассажирки. Водитель двухколесного транспорта с места происшествия скрылся.