30 ноября 2023, 15:48

Госдума приняла в первом чтении проект о легализации гостевых домов на юге

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Дума приняла в первом чтении законопроект о легализации гостевых домов в Севастополе, Крыму и Краснодарском крае. Как сообщили на сайте ГД, он может действовать с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года.

«Все гостевые дома должны будут войти в специальный реестр <…> и получить уникальный номер. Реклама гостевого дома без указания регистрового номера будет запрещена», - уточнили в Госдуме.

Важным условием для включения в реестр станет регистрация. Владелец должен быть зарегистрирован в гостевом доме, либо другом жилье, но расположенном на одной территории с ним.

Ранее в Госдуме предложили законопроект, который предусматривает, что не менее 75% жильцов многоквартирного дома должны разрешить сдачу жилья в аренду на сутки. Однако это может создать допсложности. Кроме того, закон о краткосрочной аренде может негативно сказаться на представителях малого и среднего бизнеса, и даже на целом секторе российской экономики. Юрист объяснил, как при сдаче жилья посуточно защитить свои права.

Госдума РФ Недвижимость
30 ноября 2023, 18:18
Каток с искусственным льдом открылся на Северном речном вокзале в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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На главной площади Северного речного вокзала открылся каток с искусственным льдом. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы уже украсили вокзал к новогодним праздникам», - отметил глава города.

Каток будет функционировать до конца зимы - до 29 февраля 2024 года. Рабочие часы со вторника по воскресенье - с 10:00 до 22:00. По понедельникам каток не работает.

Для посетителей весь сезон будут проводить развлекательные и спортивные мероприятия, а том числе тренировки проекта «Мой спортивный район».

По словам Собянина, этой зимой в Москве появится более тысячи катков как с натуральным, так и с искусственным льдом.

Так, например, каток и резиденцию Деда Мороза откроют в Балашихе 1 декабря. Торжественное открытие катка со световым шоу состоится в 18:00, а резиденции - в 18:15.

Отдых Сергей Собянин Москва 2023
30 ноября 2023, 16:24
«Золотой граммофон» вручили в Москве
РИА «Новости»
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В Москве в «Крокус Сити Холле» в 28-й раз прошла музыкальная премия «Золотой граммофон». Звезды вышли на красную дорожку и рассказали о событиях в своей жизни и новых веяниях в творчестве.

«За этот год у меня очень много что произошло. Во-первых случился юбилей и я как раз сделала свой первый сольный концерт, я долго к этому шла. Для меня это событие не только этого года, а событие всей жизни. Поэтому для меня этот год был очень знаменательный», - сообщила певица и телеведущая Елена Север.

Некоторые музыканты заявили, что переосмыслили свое творчество. Другие исполнители, в свою очередь, рассказали, что не планируют экспериментов с формой и ищут новое наполнение.

«Телки, сумки и тачки - это не единственные темы которые нужно воспевать в музыке. Музыка это отражение того, что происходит в стране, обществе», - отметил певец и музыкант Роман Архипов.

Церемония началась с вручения сертификатов. Под аплодисменты зала артисты передали по миллиону рублей за сбитые танки бойцам СВО.

«Мы там были, видели, в каких условиях все происходит. Наши концерты проходили во всех горячих точках», - поделился владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев.

Кроме того, артисты купили дроны для фронта. Музыканты добавили, что идут путем Райкина, Руслановой, Утесова, которые тратили гонорары на помощь фронту. Сборы с этого концерта передадут госпиталям в Луганске.

Ранее почти 200 тысяч рублей собрал для фронта концерт проекта «Белая Риза» в Москве. В нем приняли участие саксофонистка Вероника Кожухарова и солистка Мариинского театра Цветана Омельчук.

Награды Музыка Москва 2023
30 ноября 2023, 15:52
Шлют письма от лица госорганов. Россиян предупредили о новом способе мошенничества
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Мошенники придумали новый способ взлома аккаунтов россиян. Об этом «360» рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Депутат Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале сообщил, что российские сайты уберут кнопки входа при помощи Google и Apple ID с 1 декабря. На фоне таких нововведений от пользователей Сети и журналистов начали поступать вопросы по поводу использования электронной почты для входа на сайты.

Злоумышленники тоже активизировались. Они начали рассылать россиянам сообщения от лица представителей государственных органов.

«Срочно меняйте почту. Вот вам ссылка на новую государственную почту: mail-x. То есть, регистрируйтесь, и будет у вас связь», - привел примерный текст послания киберэксперт.

Многие пользователи будут заходить, регистрироваться и вводить свой обычный пароль, благодаря чему мошенники получат код от других сервисов и действующей почты, объяснил Курочкин.

«Люди очень часто используют один и тот же пароль, даже регистрируясь уже в другом сервисе. Вот поэтому мошенники шлют письма якобы от государственных органов», - предупредил специалист.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев ранее предупредил, что злоумышленники все чаще выбирают детей в качестве своих потенциальных жертв. Одна из распространенных схем - отправка сообщения от лица известного блогера, который говорит ребенку о выигрыше приза и просит предоставить данный банковской карты для его получения.

Интернет Мошенничество
30 ноября 2023, 15:40
ЛГБТ-движение признали экстремистским
Unsplash
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Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

«Исковые требования удовлетворить: признать международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России», - сказал судья.

Суд рассматривал иск Минюста, который подали 17 ноября. Заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее в московский суд поступили четыре административных протокола о пропаганде ЛГБТ* среди несовершеннолетних. Их подали на компанию-учредителя телеканала ТНТ Music ООО «Фонбет ТВ», которому по каждому из заявлений грозит штраф до четырех миллионов рублей либо приостановка деятельности.

Еще одним расследование о пропаганде ЛГБТ* занялись из-за комиксов «Голубь Геннадий». Более того, их автор, находящийся на Украине, выражал свою поддержку ВСУ.

* Экстремистская организация, запрещенная в России

Суд ЛГБТ Россия

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