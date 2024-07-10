Госдума приняла в первом чтении проект о компенсации неиспользованных отгулов

В проекте закона также уточнили срок, в течение которого работник сможет использовать свой отгул. Согласно документу, сотрудник получает дополнительный день отдыха, если он работал в течение года в выходной или праздник. Также работник может присоединить отгул к своему отпуску в этом же году.

В случае, если он не воспользовался днем отдыха, этот отгул пойдет в его дело. Поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин объяснил , что отпускные рассчитываются из среднего заработка за год до отпуска без периодов болезней и командировок. По его словам, если работнику повысили зарплату, то это тоже будет учитываться.