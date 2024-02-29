29 февраля 2024, 20:30

Госдума приняла около 100 законов об участниках СВО

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Государственная дума России приняла около 100 законов, касающихся участников специальной военной операции. Об этом рассказал депутат Владимир Васильев в комментарии «360».

Васильев прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По словам парламентария, все партии Госдумы работают в том направлении, которое обозначил глава государства.

«Мы сегодня благодаря той политике имеем консолидацию в Госдуме. Практически все политические партии консолидированно принимают основные законы», - заявил он.

Депутат добавил, что послание Путина стало ответом на ожидания россиян, в том числе тех, с кем президент общался лично.

«Это была еще и программа. Программа, которую президент, демонстрируя удивительную работоспособность и ответственность, перемещает по стране, встречаясь на трассах, в цехах, в лабораториях. Находясь за штурвалом самолета и за рулем КамАЗа. Он вник в ожидания людей. И пришел к нам с программой, которая наполнена поддержкой, ожиданиями людей, которые готовы и на фронте с риском для жизни отстаивать интересы России, и в тылу работать по полной», - добавил Васильев.

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию 29 февраля. В своем более чем двухчасовом выступлении президент заявил, что новой российской элитой станут те, кто служит России на фронте и в тылу.

«Настоящая элита - труженики и воины, которые служат России», - заявил глава государства.

Законы Военные Депутаты Россия Владимир Путин Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 19:39
Раскрыта личность удивленного военного на послании Путина
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Во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию внимание журналистов привлек военный, удивленно смотрящий в объектив камеры. Им оказался герой спецоперации Сергей Токарь, сообщил Telegram-канал Shot.

Прапорщик рассказал каналу, что ему уже показали кадры, где мужчина пристально смотрит в камеру. Токарь вместе с супругой посмеялся над произошедшим.

Сергей Токарь является героем специальной военной операции. В зоне боевых действий он лишился руки. Его подразделение столкнулось с превосходящими силами противника. Токарь вел огонь, прикрывая сослуживцев, и нанес значительный урон ВСУ.

В какой-то момент прилетела мина, и прапорщик получил тяжелое ранение руки, но мужественно продолжил выполнять воинский долг до эвакуации. Впоследствии врачи ампутировали поврежденную руку.

Военные Владимир Путин Послание Путина Федеральному собранию 2024
29 февраля 2024, 19:12
Вера Брежнева показала фото дочери, которую родила в 19 лет
Global Look Press
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Певица Вера Брежнева показала фото 22-летней дочери. В соцсетях артистка призналась, что скучает по ней. Об этом сообщил портал The Voice Mag.

Ранее концерт Веры Брежневой отменили в Бишкеке. Выступление 18 февраля не состоялось по «техническим причинам».

Дочь исполнительницы хита «Любовь спасет мир» зовут Соня Киперман, она учится в Соединенных Штатах. Вера Брежнева стала мамой в 2001 году, отец девочки - чиновник Виталий Войченко. Однако девочка взяла фамилию отчима, бизнесмена Михаила Кипермана.

Брежнева двумя годами ранее приняла решение уехать из России. Вместе с супругом, известным композитором и продюсером Константином Меладзе, она обосновалась в Италии. После разрыва отношений с ним, летом 2023 года, певица вернулась на родину, в Киев.

Дети Вера Брежнева
29 февраля 2024, 19:01
Киностудия имени Горького снимет продолжение «Приключений Петрова и Васечкина»
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В стенах Киностудии имени М. Горького началась работа над созданием нового полнометражного фильма, главными героями которого станут знакомые многим по предыдущим картинам школьные друзья Вася Петров и Петя Васечкин. Об этом сообщил портал «Интермедиа».

О подробностях производства рассказала Юлиана Слащева, генеральный директор киностудии, подчеркнув, что за режиссуру снова возьмется Владимир Аленников, который в 1980-е годы уже работал над фильмами о приключениях этих персонажей. Возможно, историю Петрова и Васечкина адаптируют под формат телесериала.

Детская музыкальная комедия из двух серий впервые увидела свет 1 июня 1984 года. Фильм рассказывает о повседневной жизни и удивительных приключениях двух школьников и их подруги Маши Старцевой, разделенный на пять отдельных историй.

Годом позже вышла вторая часть под названием «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные».

Ранее стало известно, что телеканал ТНТ снимет новогодний ремейк фильма «Бриллиантовая рука». Премьера мюзикла состоится 31 декабря 2024 года.

Кино Фильмы
29 февраля 2024, 18:43
Послание президента как сигнал к действию. На что обратить внимание?
РИА «Новости»
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Оглашение послания президента России Федеральному собранию завершилось. Теперь следует внимательно проанализировать все сказанное главой государства, в частности, относительно новых национальных проектов, среди которых есть в том числе «Экономика данных». Такое мнение в беседе с «360» выразил финалист конкурса «Лидеры России» Антон Чернецов.

Он отметил, что в России очень развиты компетенции, есть много отличных IT-специалистов, сильная математическая школа.

«Да и вообще, наш гибкий ум всегда позволял решать задачи нестандартным образом, поэтому, конечно, наши айтишники, программисты ценятся и у нас в стране, и везде в мире. А сейчас просто настало время действовать, применять свои знания, создавать новые продукты для нашей экономики», - подчеркнул собеседник «360».

По его мнению, важно не бояться инвестировать в эти направления, пользоваться отечественными продуктами.

«Я обращаюсь даже в первую очередь к российскому бизнесу, чтобы они обратили внимание на наши продукты, на наших людей, у нас есть что показать», - заключил он.

«Владимир Владимирович сфокусировал внимание на четырех проектах, которые затрагивают человеческий капитал. А пятой шла „Экономика данных“, что подчеркивает как раз то, куда стоит инвестировать и время, и деньги, и интеллект», - выразил уверенность собеседник «360».

По его оценке, цифровизация, как и автоматизация, в России пока находится на недостаточном уровне. Приятное исключение - «Госуслуги». Это, конечно, особый случай, этот сервис, кажется, любят все, отметил он.

«У меня есть друзья из Европы, которые признавались, что им такое даже и не снилось, но, помимо „Госуслуг“, есть много других областей, где цифровизацию и технологии ИИ требуется внедрять», - сказал Чернецов.

Россия Владимир Путин Экономика Послание Путина Федеральному собранию 2024

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