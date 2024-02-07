Госдума предложила разрешить употребление продуктов в магазинах до оплаты

Инициатор законопроекта - глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Как уточнили в документе, отношения между продавцом и потребителем всегда имеют характер потенциального конфликта. Поэтому на законодательном уровне нужно устранять возможные проблемы.

«Одна из таких проблем - употребление потребителем продуктов в торговом зале до оплаты», - указали в пояснительной записке.

Сейчас законом не запрещено, но и не разрешено употреблять продукты до оплаты. В пояснительной записке уточнили, что предложение по продаже товаров - это договор публичной оферты. В качестве условий этого соглашения перечислены описание товара, срок годности и его цена. По статье 223 Гражданского кодекса потребитель получает право собственности на продукцию с «момента фактической передачи ему товара». Получается, что взявший с полки еду покупатель автоматически соглашается с офертой с условием последующей оплаты товаров на кассе.

Ярослав Нилов в беседе с изданием уточнил, что из-за неоднозначности формулировки и возникают конфликты между покупателями и продавцами. Чтобы избежать проблем, нужно урегулировать ситуацию на законодательном уровне, уточнил депутат.

Россиянам могут разрешить есть продукты до оплаты в магазине на кассе. Условие - наличие упаковки у товара и фиксированной цены. Законопроект готовят к внесению в Госдуму, сообщили «Известия».