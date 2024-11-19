Госдума предложила кабмину 10 незамедлительных мер по мигрантам

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В частности, устный экзамен по русскому предлагают сделать обязательным для мигрантов, получающих патент для работы в сферах, где знание языка является критически важным.

Помимо этого, в ГД предложили расширить видеозапись устной части экзамена, включая вопросы о целях пребывания мигранта в России.

Для исключения посредников предлагается ограничить список госучреждений, уполномоченных проводить экзамены, плюс полностью исключить из этого процесса коммерческие организации.

Чтобы исключить вероятность дополнительных скрытых платежей, в предложениях есть пункт о включении всех расходов на экзамен в его общую стоимость.

Помимо этого, депутаты разработали проект, регулирующий прием детей мигрантов в школы.

Документ предлагает ввести обязательную проверку законности нахождения родителей этих детей в России, тестирование на знание русского, а также запрет на зачисление детей в школу без подтверждения знания языка.

Незамедлительные предложения по изменения миграционной политики изложили в проекте постановления, авторами которого стали комитет по контролю и вице-спикер Ирина Яровая.

Ознакомиться с документом можно в думской электронной базе. Главной целью инициатив называют повышение качества экзаменов и борьба с теневым рынком услуг.