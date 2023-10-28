Госдума попросила Генпрокуратуру разобраться в скандале Соболева и «Аэрофлота»

«Направила депутатский запрос генеральному прокурору РФ Краснову», - указала депутат.

В обращении Буцкая отметила, что кормление детей, которым еще не исполнился год, должно проходить каждые 2,5-3,5 часа. Таким образом парламентарий намекнула на некомпетентность действий бортпроводников «Аэрофлота», которые не дали жене Соболева лететь в бизнес-классе вместе с младенцем.

Кроме того, Буцкая обратила внимание на важность совершенствования законодательства в сфере авиационных пассажирских перевозок, чтобы обеспечить дополнительной защитой малолетних детей и их родителей.

В заключение она попросила ГП известить ее о результатах прокурорской проверки.

Ранее Илья Соболев рассказал в личном блоге, что он вместе с семьей отправился на Мальдивы. Они приобрели билеты эконом-класса в «Аэрофлоте». Уже в аэропорту комик оформил повышение обслуживания билета супруги до бизнес-класса, рассчитывая, что она полетит с грудным ребенком в комфортных условиях.

Однако бортпроводники попросили пересадить младенца в эконом-класс к отцу, потому что ребенок был закреплен за ним.

После этого пресс-служба авиакомпании заявила, что в ситуации с Соболевым сотрудники «Аэрофлота» действовали по регламенту и обеспечивали безопасность полета.

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой установить правомерность действий ПАО «Аэрофлот» на рейсе Москва - Мале, которым летела семья комика Ильи Соболева. Об этом парламентарий сообщила в личном Telegram-канале.