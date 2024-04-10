Госдума поддержала законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Соседи покойного оперного певца Евгения Кунгурова рассказали о настроении артиста незадолго до гибели. Своими воспоминаниями о нем они поделились с телеканалом «Москва 24».

Одна из женщин рассказала, что незадолго до гибели артист выглядел подавленным. Ее сын даже разговаривал с Кунгуровым о каком-то выступлении, однако о причинах произошедшего ей ничего не известно.

«Я его недавно видела. Он был всегда очень грустный. Очень», - поделилась соседка.

Другой собеседник отметил, что Кунгуров был в нормальном состоянии и не был похож на человека с депрессией или компульсивным расстройством.

Еще одна женщина уточнила, что у певца все было хорошо в творческой деятельности, однако в личной жизни могли возникнуть трудности.

«В творчестве у него было все хорошо <…> Но видно что-то в личной жизни не сложилось, хотя карьера прошла очень хорошо», - рассказала она.

Тело Кунгурова обнаружили около его дома в центре Москвы. Перед этим он написал супруге Ирине о планах расстаться с жизнью и перестал выходить на связь. У певца были проблемы с психическим здоровьем, он наблюдался у доктора в частной клинике.

Соседи покойного оперного певца Евгения Кунгурова рассказали о настроении артиста незадолго до гибели. Своими воспоминаниями о нем они поделились с телеканалом « Москва 24 ».