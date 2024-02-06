Госдума обсудит с Минстроем контроль над ценами на квартиры в России

Льготная ипотека должна иметь целевой характер и отражать приоритеты развития государства, подчеркнул Володин.

Он назвал недопустимой ситуацию, когда ради наживы кто-то брал 10 ипотек, что вызывало спекулятивный рост цен на квартиры в новостройках, а действительно нуждающиеся не могли решить жилищные проблемы. Благодаря увеличению адресности программ такие случаи должны уйти в прошлое, отметил Вячеслав Володин. Он указал на необходимость добиться того, чтобы льготная ипотека повышала доступность жилья.

«Процентные ставки за счет государства снижаются, а застройщики тут же повышают цены на жилье, вынуждая людей брать кредиты бóльших размеров. Это недопустимо. Планируем обсудить вопрос с Минстроем - цены на квартиры должны быть под контролем», - указал спикер парламента.

Цены на квартиру должны контролироваться государством. Его задача - обеспечить людей жильем, «а не застройщиков - сверхдоходами», подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Повышение адресности ипотечных программ поможет получить жилье тем, кто действительно в нем нуждается, добавил Володин. Он пояснил, что решение президента России Владимира Путина по дальневосточной и арктической ипотеке для участников СВО поможет улучшить жилищные условия бойцам и их родным. Одновременно семейная ипотека повлияет на демографическую ситуацию, а сельская ипотека и ипотека в новых регионах обеспечит развитие территорий.