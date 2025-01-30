Госдума начала готовить проект о запрете сатанизма

«О сатанизме было сказано, как о действующей структуре. Начали готовить проект о запрете санатизма. Надеюсь, что комитет буквально за 10 дней представит проект против сатанизма», - сказал он.

Круглый стол в Госдуме проходит в рамках Рождественских образовательных чтений. В 2025 году тема чтений - «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее также выступил в поддержку идеи запрета сатанизма в России как экстремистского движения. Он отметил, что в стране ведут деятельность секты, входящие в международные движения сатанистов.