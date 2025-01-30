30 января 2025, 18:05

Госдума начала готовить проект о запрете сатанизма

РИА «Новости»
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В Государственной думе начали готовить законопроект о запрете сатанизма в России. Об этом ходе круглого стола комитета по развитию гражданского общества, вопросам религиозных и общественных объединений сообщил депутат Николай Бурляев.

«О сатанизме было сказано, как о действующей структуре. Начали готовить проект о запрете санатизма. Надеюсь, что комитет буквально за 10 дней представит проект против сатанизма», - сказал он.

Круглый стол в Госдуме проходит в рамках Рождественских образовательных чтений. В 2025 году тема чтений - «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее также выступил в поддержку идеи запрета сатанизма в России как экстремистского движения. Он отметил, что в стране ведут деятельность секты, входящие в международные движения сатанистов.

Госдума РФ Запреты
30 января 2025, 13:56
Патриарх Кирилл назвал многодетность условием существования России
РИА «Новости»
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Многодетность — непременное условие существования и развития цивилизации России. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в Госдуме. Его процитировала «Парламентская газета».

«Если им (на Западе - прим. ред.) нравится чайлдфри - идите этим путем, плакать не будем. А у нас не должно быть никаких чайлдфри», - сказал предстоятель Русской православной церкви.

Он отметил, что население России мало относительно ее площади и потенциала.

Ранее Роскомнадзор предложил критерии , по которым будет блокироваться пропаганда отказа от деторождения. В частности, под ограничения, по его мнению, не должны подпадать данные о монашестве и связанном с ним целибате.

Многодетность - непременное условие существования и развития цивилизации России. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая на пленарном заседании XIII Рождественских парламентских встреч в Госдуме. Его процитировала «Парламентская газета».

Дети Семья Россия Патриарх Кирилл Чайлдфри
30 января 2025, 13:33
На Центробанк подали в суд за монеты «Ежик в тумане»
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Художник-постановщик мультфильма «Ежик в тумане» Франческа Ярбусова подала в суд на Центробанк. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

По мнению Ярбусовой, ЦБ нарушил ее авторские права, выпустив в 2024 году три вида монет из серии «Российская (советская) мультипликация». На них воспроизвели образы из «Ежика в тумане».

Истица заявила, что у нее не спрашивали разрешения на использование ее интеллектуальной деятельности, а также не указали ее авторство. Вопрос о принятии иска к производству в суде пока не решили.

В «Союзмультфильме» в ответ на иск художницы напомнили, что студия может использовать персонажей анимационной картины по своему усмотрению.

«Согласно условиям лицензионного договора, студия вправе использовать персонажа фильма для изготовления товаров без ограничений с правом сублицензирования», - сообщили РИА «Новости» в пресс-службе «Союзмультфильма».

Студия является обладателем исключительной лицензии на мультфильм «Ежик в тумане». «Союзмультфильм» и Центробанк заключили договор для выпуска монет.

Суд Союзмультфильм Центробанк
30 января 2025, 04:43
Воспитатели-спайдермены возмутили родителей на Кубани
Freepik
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В Краснодаре разгорелся скандал после утренника в одном из детских садов, где воспитатели развлекали детей в обтягивающих костюмах Человека-паука. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Паучихи в обтягивающих костюмах, развлекающие детей в краснодарском садике, возмутили родителей», - сообщил канал.

Обычно на праздниках выбирали персонажей славянского фэнтези, в частности, леших или Дедов Морозов, но в этот раз воспитатели развлекали детей в костюмах зарубежного супергероя.

По словам директора детсада, в учреждении имеется дополнительная услуга аниматоров на день рождения. Только сейчас ситуация вышла из-под контроля и выбрали персонажа Marvel на утренник.

Еще в конце 2023 года председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров призвал Минкульт РФ запретить западных супергероев на детских мероприятиях и использовать только тематические отечественные персонажи.

Дети Краснодар Детские сады Запад
30 января 2025, 01:34
Сотрет миллионы людей с лица Земли. Когда произойдет вселенский потоп
Unsplash
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Новые исследования показали, что уровень мирового океана повышается быстрее, чем предполагалось. Последствия изменения климата уже дали знать о себе в виде разрушительного наводнения в Испании. О том, как скоро произойдет глобальный потоп — в материале 360.ru.

Наводнение в Валенсии Пугающие кадры из Испании разлетелись по интернету осенью 2024 года. Все началось в октябре, когда на юго-восток страны обрушились сильные ливни. Штормы сконцентрировались над бассейнами рек Магро, Турия и Пойо, вызвав потоки грязной воды , которые превратили улицы в реки, разрушили дома и смыли мосты и машины.

Баддур объяснил, что каждый градус потепления приведет к тому, что воздух насытится 7% дополнительного водяного пара. Это повысит угрозу разрушительных ливней и потопов.

Аналогичное явление в 2023 году вызвало шторм Даниэль, который поразил Грецию и Ливию. В сентябре прошлого года рекордные дожди прошли также в Центральной Европе.

Когда произойдет всемирный потоп? Повышение глобальной температуры на полтора градуса выше доиндустриальных средних значений вызовет повышение уровня моря и усиление штормов, пришла к выводу Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC).

Специалисты предупредили в своем докладе , что экстремальные погодные явления начнут происходить быстрее, чем ожидалось, и станут более интенсивными, частыми и менее прогнозируемыми. В зону риска попадут девять стран, где пострадают 50 миллионов человек. По оценке специалистов, дестабилизирующие климатические события могут начать влиять на мировое общество уже в 2040 году.

К ноябрю красный уровень тревоги действовал в провинции Уэльва на юго-западе страны. В аэропорту Хереса за сутки выпало рекордное количество осадков - 114,8 миллиметра.

Власти направили в зону бедствия 12 тысяч солдат и полицейских. Устранение последствий наводнений продолжалось вплоть до декабря. Погибли около 230 человек.

Почему города уходят под воду? Экстремальные осадки выпали из-за изолированной депрессии на высоких уровнях. Это явление возникло под действием штормовых систем, которые образовались при столкновении холодного фронта с теплыми влажными воздушными массами.

С тем, что мир пойдет под воду через 15 лет, согласились и другие климатологи.

РЕН ТВ сообщил, что произойдет не просто великое наводнение - потопы станут обыденностью. Причем первые предвестники уже пришли в Сахару - из-за климатических изменений и исчезновения растительности вода размыла прибрежную территорию к северу от пустыни, в районе Туниса.

«Если нет растительности, нет этих корней, то земля остается незащищенной и становится подверженной размыву. Возникает такой грязекаменный поток - особенно это характерно для горных районов, где как раз [находится] Тамерза», - объяснил кандидат географических наук Алексей Сазонов.

Организация ученых и журналистов Climate Central выпустила чуть более оптимистичный, но все равно пугающий прогноз. По ее подсчетам, повышение уровня моря вызовет небывалые наводнения к 2050 году и сотрет с лица Земли некоторые крупнейшие прибрежные города, например, Хошимин, Бангкок и Мумбаи.

Всемирная метеорологическая организация сообщила, что больше всего пострадала Валенсия, где во многих местах выпало более 300 литров осадков на квадратный метр. Десятки тысяч человек остались без электричества, а судя по снимкам из космоса , вода затопила около 15 633 гектаров земли.

Паводки Погода Испания Глобальное потепление Климат Экология Наука Реки

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