Горячая линия для пострадавших при беспорядках заработала в Башкирии

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«Граждане могут сообщить обо всех фактах нарушения законодательства при проведении протестной акции. Звонки будут принимать в рабочие дни с 09:00 до 18:00», - уточнили в прокуратуре.

Там взяли на контроль ход расследования уголовного дела по факту массовых беспорядков, в результате которых пострадали полицейские.

Следствие установило, что население Башкирии призывали выйти с протестами к Баймакскому районному суду. Акции специально запланировали во время заседания по уголовному делу против Фаиля Алчинова*.

Мужчину заподозрили в возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства. Целью протестов стало освобождение Алчинова* от уголовной ответственности, отметил в СК.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.