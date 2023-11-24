Городские службы начали ликвидацию последствий снегопада в Москве

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По прогнозам синоптиков, снег будет идти в столице в течение всего дня. Городские службы пообещали с особым вниманием следить за ситуацией, которая разворачивается на улицах столицы.

«Повсеместно организованы работы по очистке от снега улично-дорожной сети и дворовых территорий», - отметили в ведомстве.

Специалисты комплекса добавили, что под особым контролем находятся очистка пешеходных зон и тротуаров. Они также следят и за доступностью остановок общественного транспорта, станций метро и МЦК, железнодорожных станций и платформ.

В течение светового дня работники проведут очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков.

Участки снегоуборочных работ ограждены лентами и специальными перегородками. Кроме того, в пресс-службе попросили пешеходов быть предельно внимательными в этих зонах работ и не заходить за ограждения.

В Москве за сутки выпала почти половина декадной нормы осадков.



