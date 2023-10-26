Городские службы Москвы проведут противогололедную обработку улиц

В ведомстве уточнили, что 26 октября в 21:00 по плану обработают проезжую часть от гололедицы. А в ночь на 27 октября очистят дороги и тротуары от свежевыпавшего снега с последующей противогололедной обработкой. Работы повторят утром этого же дня.

Особенно внимательно будут наблюдать за уборкой осадков с пешеходных зон, тротуаров и подходов к остановкам общественного транспорта. Кроме того, проконтролируют комфортный доступ к станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

«Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию и воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю», - подчеркнули в пресс-службе комплекса.

Ранее москвичей предупредили, что в ночь на 27 октября и в течение всего дня ожидается снег, местами метель и гололедица. К выходным может выпасть до 10 сантиметров снега.