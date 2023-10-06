Городские службы Москвы перевили в режим повышенной готовности из-за непогоды

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«Городские службы перевели в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад», - уточнил он.

Кроме этого, для горожан подготовили систему оповещения через СМС-сообщения. Также о непогоде спасатели предупредят жителей столицы в зонах отдыха и парках.

Жителей столицы попросили сохранять бдительность на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее Бирюков сообщил, что специалисты комплекса городского хозяйства заранее проверят системы водоотведения, организуют работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев.