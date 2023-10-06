Городские службы Москвы перевили в режим повышенной готовности из-за непогоды
Сегодня вечером в Москве резко ухудшатся погодные условия, а порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. В связи с этим городские службы перевили в режим повышенной готовности. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
«Городские службы перевели в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад», - уточнил он.
Кроме этого, для горожан подготовили систему оповещения через СМС-сообщения. Также о непогоде спасатели предупредят жителей столицы в зонах отдыха и парках.
Жителей столицы попросили сохранять бдительность на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Ранее Бирюков сообщил, что специалисты комплекса городского хозяйства заранее проверят системы водоотведения, организуют работы по очистке водоприемных решеток, элементов дренажной системы, ливнестоков и колодцев.