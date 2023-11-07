Город предоставил более 60 га для строительства дублера в Новой Москве
Москва выделила для строительства дублера Калужского шоссе 64 земельных участка в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что дублер Калужского шоссе протяженностью около 23 километров - важная часть транспортного каркаса ТиНАО.
Строительство автотрассы поделили на этапы. Так, в 2021–2022 годах открыли два участка общей протяженностью два километра.
В данный момент активно строят еще два участка длиной 11,8 километра: от автодороги Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе до автодороги Середнево - Марьино - Десна и от будущей станции метро «Тютчевская» до Проектируемого проезда № 7502.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что для строительных и ремонтных работ дороги Мамыри - Пенино - Шарапово обеспечили 24 участка площадью 40,2 гектара.
«Еще 40 участков общей площадью 22,9 гектара выделено для строительства и реконструкции улично-дорожной сети в поселении Мосрентген с выездами на Калужское шоссе», - добавил Гаман.
Ранее стало известно, что строящуюся трассу М-12 продлят до Тюмени.