Город предоставил более 60 га для строительства дублера в Новой Москве

Россияне потеряли интерес к недвижимости в Дубае

Россияне перестали массово интересоваться покупкой недвижимости в Дубае и начали продавать приобретенные ранее объекты. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на местных брокеров.

Участники рынка отметили, что граждане России перестали быть главными покупателями дубайской недвижимости. Среди причин утраты интереса брокеры назвали ослабление рубля к доллару, подорожание недвижимости в Дубае примерно на 30% за два года, а также разочарование жизнью в городе.

По словам главы местного агентства Driven Properties Абдуллы Аладжаджи, за лето 2023 года российские клиенты купили в Дубае недвижимости на общую сумму 39,9 миллиона долларов, а продали на 75,1 миллиона.

Россияне были пятыми по значимости иностранными покупателями жилой недвижимости в Дубае в минувшем третьем квартале, хотя в аналогичный период 2022-го занимали первую строчку, подсчитала брокерская компания Betterhomes.

Наиболее заметное падение спроса произошло на рынке элитной недвижимости, которая пользовалась у граждан России популярностью в прошлом году.

«Они не задавались вопросом - 10 миллионов долларов, 15 миллионов, что угодно. Они покупали. Но теперь, на этом уровне, они больше не покупают», - сказал гендиректор Unique Properties Араш Джалил.

Однако российские бренды продолжают активно выходить на рынок Дубая. Вскоре количество компаний из РФ, работающих в ОАЭ, может достичь 55.