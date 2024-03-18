«Гордимся Россией». Путин исполнил гимн с участниками концерта на Красной площади

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Гимн также исполнили Полина Гагарина, Александр Маршал, Денис Майданов, другие популярные артисты и присутствовавшие на площади зрители.

На сцене вместе с российским лидером находились кандидаты в президенты Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владислав Даванков, а также волонтеры.

«Мы гордимся Россией», - сказал президент перед тем, как покинуть сцену.

Во время концерта на Красной площади Путин указал, что у кандидатов на пост лидера России были разные подходы, но Родина у всех одна.