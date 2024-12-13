13 декабря 2024, 00:34

Google Play принял неожиданное решение по российским разработчикам

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Google Play прекратил обрабатывать платежи продавцов из России. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на российских разработчиков.

Специалисты предоставили изданию письмо с соответствующим уведомлением. В документе сказано, что с 26 декабря Google Play прекращает обрабатывать платежи тех, чьи банковские адреса зарегистрированы в России, на неопределенный срок.

Финальные выплаты компания обещает провести 15 января. Предположительно, отключат и монетизацию приложений. Пользователи больше не смогут купить платные приложения или оформить подписку на них у разработчиков с российским банковским счетом.

Google ограничил работу магазина приложений Google Play в России еще в 2022 году. Причиной ограничений назывались проблемы с системой оплаты.

Ранее в ноябре депутат Немкин посоветовал россиянам отключить важные аккаунты от сервисов Google.

Google Россия
13 декабря 2024, 00:45
Плотоядная бактерия чуть не лишила ног москвича. Вмешались врачи
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Москвич попал в реанимацию ИКБ № 2. Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, медики обратили внимание на высокую температуру и сильное воспаление кожи на ногах, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения в официальном Telegram-канале.

Диагностика выявила в крови 36-летнего больного сразу два возбудителя. Первый - гемолитический стрептококк. Он вызывает инфекционное заболевание кожи, рожистое воспаление. Чаще всего оно проявляется на голени.

Вторым возбудителем оказалась плотоядная бактерия, которая не встречается в России. Ареал обитания этого существа - теплые океанические воды. Бактерия способна привести к некрозу мягких тканей.

Инфекция у пострадавшего москвича распространилась очень быстро. Затем началось заражение крови. Медики подключили его к ИВЛ, затем больного пришлось подсоединить и к аппарату «искусственная почка».

Кровь зараженного очистили от токсинов. Ему прописали курс антибиотиков. Мужчина провел десять дней на аппарате искусственной вентиляции легких. Затем его перевели из реанимации в хирургию.

Врачи отметили, что восстановление здоровья пострадавшего займет немалое количество времени. Вероятно, ему потребуется пересадка кожи. На данный момент медики дали благоприятный прогноз на полное восстановление пациента.

Ранее чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла от укуса клеща.

Здравоохранение Врачи Мужчины Аппараты ИВЛ
12 декабря 2024, 19:01
Цены на вторичное жилье в России снизятся
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Стоимость жилья на вторичном рынке может упасть в некоторых локациях, в том числе в Московском регионе. Об этом РБК сообщил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

По его словам, по большей части цены на вторичное жилье в стране не изменятся.

«По ценам [на вторичку] мы прогнозируем околонулевую динамику с возможным снижением номинальных цен и предложения в отдельных локациях», - пояснил он.

Аналитик предположил, что кардинальное изменение цен может произойти только в случае серьезного сокращения спроса на протяжении долгого периода времени. На квартиры в новостройках цены в следующем году подскочат на 6-8%, спрогнозировал он. Попов добавил, что застройщикам приходится продавать жилье по акциям и скидкам.

Ранее риелтор Наталья Перескокова не исключила, что в 2025 году цены на квартиры в мегаполисах вырастут. По ее мнению, стоимость жилья вырастет в Москве, Петербурге, Казани, Сочи и других южных городах.

Россия Экономика
12 декабря 2024, 17:56
Путин поздравил россиян с Днем Конституции
Пресс-служба Кремля
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале поздравил россиян с Днем Конституции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Принятая всенародным голосованием более 30 лет назад, она во многом определила судьбу России, самой ее государственности, легла в основу всей правовой системы страны, провозгласила и утвердила ключевые ценностные ориентиры нашего общества и народа», - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что принятые в 2020 году поправки также стали выражением воли миллионов жителей страны.

Среди награжденных на церемонии - военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный , в августе ставший Героем России, и композитор Александра Пахмутова, удостоенная звания Героя Труда. Получив слово, Поддубный заявил, что общество сейчас живет в период массового личного мужества.

Владимир Путин День Конституции РФ Конституция РФ
12 декабря 2024, 10:52
В США отказались делать ЭКО 62-летней релокантке из России. Женщина вернулась на родину
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Российской релокантке, которой уже исполнилось 62 года, отказали делать процедуры ЭКО в США. Чтобы осуществить свою мечту о материнстве, она была вынуждена вернуться на родину, где ей помогли забеременеть. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Женщина уже более десяти лет живет в США. У нее есть взрослые дети от предыдущего брака. Однако она снова вышла замуж за мужчину, который на 27 лет младше нее. Американцу 35 лет, и он мечтал о наследниках.

У женщины не получилось забеременеть естественным путем, и она обратилась к местным врачам с просьбой провести процедуру ЭКО. Однако американские специалисты, взглянув на документы пациентки и увидев её возраст, были шокированы и отказались от проведения процедуры.

В конечном итоге ей пришлось потратить немало денег и времени, чтобы вернуться на родину. В России никаких возрастных ограничений для процедуры нет.

«ЭКО в Москве прошло успешно, а Татьяна (имя изменено - прим. ред.) уже находится на 30-й неделе беременности. Будущая мамочка уже улетела обратно в США», - сообщил Shot.

Как выяснилось, в России многие женщины старше 60 лет прибегают к ЭКО. Однако каждый случай рассматривается врачами индивидуально, и решение принимается с учетом всех рисков.

Ранее столичная клиника «АльтраВита» предложила своим клиенткам бесплатную процедуру экстракорпорального оплодотворения с использованием донорской спермы основателя Telegram Павла Дурова. В июле бизнесмен рассказал, что у него более ста биологических детей. По его словам, 15 лет назад он стал донором спермы по просьбе своего друга.

США Беременность Женщины Россия

Новости по теме