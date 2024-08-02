02 августа 2024, 08:56

Google объяснил проблемы с работой YouTube в России

Pxhere
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Проблемы в работе YouTube в России не связаны с техническими неполадками. С таким заявлением выступили представители Google, сообщил «Коммерсант».

«Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», - указали в компании.

Накануне россияне обратили внимание на сбой в работе видеохостинга.

Сервис Downdetector зафиксирован жалобы на воспроизведение роликов сразу в нескольких регионах страны. О трудностях в работе YouTube предупреждали МТС, «Мегафон» и «Билайн». Сами мобильные операторы не вводили ограничений. Ростелеком предположил, что неполадки могли возникнуть из-за оборудования Google.

Также о проблемах в работе YouTube на стационарных компьютерах сообщал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он предупреждал, что скорость загрузки видео сократится до 40% из-за износа серверов.

Несмотря на замедление работы видеохостинга, число пользователей YouTube в России за неделю выросло.

Google Видео Работа YouTube МегаФон Технологии
02 августа 2024, 04:59
Родителей захотели обязать содержать детей до 23 лет
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили обязать родителей содержать своих детей до 23 лет во время учебы в вузе на очной форме обучения. Законопроект оказался в распоряжении РИА «Новости».

« Законопроектом предлагается установить обязанность родителей по содержанию совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, если они обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения», - говорится в пояснительной записке к проекту.

В документе отметили, что при отсутствии между родителями соглашения об уплате алиментов их размер определит суд, причем в твердой денежной сумме. Она будет выплачиваться каждый месяц.

Если у родителей нет такой возможности, то дети смогут получить помощь от других родственников - братьев, сестер, дедушек и бабушек. Прекращение права на алименты возникнет не только при достижении детьми 23 лет, но также при окончании обучения или отчислении.

По словам инициатора законопроекта, первого зампреда комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимира Сипягина, родители отвечают за своего ребенка, пока он сам не начнет самостоятельно зарабатывать деньги. Это для детей залог стабильности.

Ранее в правительстве России сообщили о поэтапном увеличении количества бюджетных мест в медвузах страны.

Дети Законы Госдума РФ Депутаты
02 августа 2024, 02:52
В Карелии признали преступления финских оккупантов геноцидом народов СССР
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Верховный Суд Республики Карелия признал военными преступлениями и геноцидом советского народа действия оккупационных властей и войск Финляндии в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Суд полностью удовлетворил заявление прокурора республики Дмитрия Харченкова, подготовленное им по поручению генпрокурора России Игоря Краснова.

Прокуратура представила в суд доказательства, подтверждающие факты истязаний и избиений финскими оккупантами мирных жителей и военнопленных, а также содержания людей в нечеловеческих условиях в концлагерях и длительном неоказании медицинской помощи. За неповиновение агрессоры применяли карательные меры к людям.

«В ходе судебных заседаний установлено, что за время оккупации убиты и замучены, погибли от голода и болезней более 26 тысяч мирных граждан и военнопленных», - заявил Харченков.

Ранее СК России инициировало проверку преступлений , совершенных финнами в Карелии в годы войны.

Верховный Суд Республики Карелия признал военными преступлениями и геноцидом советского народа действия оккупационных властей и войск Финляндии в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Генпрокуратура РФ Финляндия Суд СССР Преступления Россия Великая Отечественная война Республика Карелия
02 августа 2024, 02:13
Назван простой способ выбрать спелый арбуз одним пальцем
Freepik
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Выбрать спелый и сладкий арбуз можно с помощью всего одного пальца. Этот способ довольно простой и эффективный, хотя и не такой известный. Он заключается в использовании ногтя, сообщила Lenta.ru.

Нужно аккуратно попытаться проткнуть арбузную кожицу ногтем. Если кожура легко поддается, то арбуз полностью еще не созрел. Мякоть, скорее всего, будет не такой сладкой.

Если же кожура будет довольно плотной и потребуется приложить усилия для прокола, то, вероятно, арбуз уже созрел.

Желающие дополнительно убедиться в его спелости могут воспользоваться и другими способами. В частности, при постукивании арбуз должен издавать гулкий звук, а не более глухой. В последнем случае он или еще не созрел, или уже перезрел.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова предупредила, что горьковатый или даже металлический привкус арбуза должен насторожить. В нем могут содержаться химикаты.

Еда Россия Продукты
02 августа 2024, 02:02
В России призвали жестче наказывать туристов за секс на пляже
Freepik
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил наказывать туристов за интим на пляже. Сексом надо заниматься дома, заявил он в интервью телеканалу «Краснодар».

«Вызывает возмущение и удивление поведение отдельных жлобствующих туристов, которые превращают пляжи в место испражнения своей низменной похоти», - сказал он.

По мнению парламентария, к ответственности также необходимо привлекать и нудистов. Милонов напомнил, что пляж является общественным местом, поэтому «для занятий чем-то нужно выбирать лес» или свой дом.

Ранее пользователей социальных сетей привлек случай в Сочи. Отдыхающие заметили парочку туристов, занимавшихся сексом прямо на сапборде в море. Похожий случай произошел на пляже сочинского Дагомыса. Туристы запечатлели на камеры оргию двух мужчин и женщины. Также своего зрителя нашла и влюбленная пара, которая решила заняться сексом на пляже Екатеринбурга.

Краснодар Сочи Женщины Депутаты Мужчины Виталий Милонов Секс

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