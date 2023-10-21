Читайте нас в:

«Речь идет о тотальной дерусификации поисковой выдачи и запрете использования русскоязычного контента рекомендательными алгоритмами YouTube», - заявил депутат.

Украинские власти всячески пытаются искоренить русский язык: убирают его из документов, СМИ и даже культуры. Сторонники киевского режима рьяно пытаются заставить украинцев забыть про русский язык и страшно негодуют, когда русскоязычные сериалы оказываются в рекомендациях украинского YouTube.

«Правящая верхушка <…> побежала просить помощи у Google», - отметил Горелкин.

Американская компания скорее всего выполнит просьбу. Но это все равно не поможет изжить русский язык на территории Украины, считает депутат.

Ранее жена президента Украины Владимира Зеленского Елена выставила ультиматум американской компании Google. Она потребовала отображать Крым в Google Maps как украинский. Сейчас для россиян полуостров отмечен российской территорией, а для европейцев - «спорной». Тем не менее, американские военные отмечают, что даже Одесса и Харьков исторически российские города , они никогда не были частью Украины.