Голосовой помощник начал озвучивать данные из МЭШ об успеваемости детей
Голосовой помощник «Алиса» теперь будет озвучивать домашние задания, оценки и другую информацию из «Московской электронной школы» (МЭШ). Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По ее словам, новшества позволят родителям и ученикам не забывать об учебных задачах и быть в курсе важных моментов жизни школьника. Теперь им достаточно задать всего один вопрос, чтобы получить информацию об оценках, занятиях, пропусках, каникулах и многом другом.
«Алиса» теперь может стать не просто голосовым помощником, а действительно полноправным ассистентом ребенка в учебе», - добавила Ракова.
В пресс-службе столичного комплекса соцразвития добавили, что получить данные об успеваемости ребенка можно, сказав: «Как дела в школе?». После кодовой фразы Алиса сообщит всю нужную информацию.
Помимо этого, голосовой помощник знает ответы и на другие запросы пользователей. Он всегда готов подсказать, какие задания на дом нужно сделать, и перечислить уже выполненные.
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