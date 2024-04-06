06 апреля 2024, 15:32

Голосовое сообщение Гурулева про атаки России на Казахстан создала нейросеть

Unsplash
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Голосовое сообщение о планах нападения России на Казахстан — фейк. Такое заявление сделал депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев в обращении, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

Голосовое сообщение о планах нападения России на Казахстан - фейк. Такое заявление сделал депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев в обращении, опубликованном в его официальном Telegram-канале.

«Это фейк, хамство. Нейросети подделывают все, что угодно, поэтому я вас призываю быть бдительными, нас ни с кем не поссорят», - заявил он.

«Лапша Медиа» также сообщила , что аудиозапись, которая рассылалась от лица депутата Гурулева, была сфабрикована с помощью искусственного интеллекта. Сообщение с якобы заявлением Гурулева не получило широкого распространения в российских СМИ. Сам депутат предположил, что за фейковым заявлением от его имени могла стоять Украина.

«Всю эту ЦИПСОшную украинскую кодлу мы в любом варианте победим», - говорил он.

Ранее Украину уличили в попытке отвлечь внимание от фронта напоминанием о Буче. Власти попытались скрыть от мировой общественности собственные преступления и нестыковки в устроенной ими провокации. Пока многочисленные обращения России в международные организации об установлении всех обстоятельств случившегося в Буче остались без ответа.

Казахстан Искусственный интеллект Депутаты Россия Нейросети
06 апреля 2024, 15:47
Десятимиллионный посетитель выставки «Россия» получил сертификат на путешествие
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Выставку «Россия» посетили уже 10 миллионов человек. Десятимиллионный гость — Константин Панфилов из Ярославля, приехавший с женой Екатериной, — получил в подарок сертификат на путешествие в Мурманск, сообщила пресс-служба выставки.

Выставку «Россия» посетили уже 10 миллионов человек. Десятимиллионный гость - Константин Панфилов из Ярославля, приехавший с женой Екатериной, - получил в подарок сертификат на путешествие в Мурманск, сообщила пресс-служба выставки.

«Для нас это абсолютно неожиданно - мы на выставке в первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось», - признался Константин.

Гендиректор «Дирекции выставки достижений „Россия“» Наталья Виртуозова отметила, что на днях на выставке откроется новая масштабная весенне-летняя программа.

Девятимиллионный посетитель, девятилетний житель Бурятии, в конце марта также получил приз - поездку на Байкал.

Супруги получили приз от АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» и госкорпорации «Росатом». Им оплатят проезд из Ярославля, предоставят место для проживания, организуют тур по Мурманску и экскурсию в село Териберка. Они смогут посетить первое в мире судно с ядерной энергетической установкой - атомный ледокол «Ленин», а также ледокол ФГУП «Атомфлот», а также познакомиться с Кольской атомной электростанцией. Как рассказал гендиректор ФГБУ «ГлавСевморпуть» Сергей Зыбко, на ледоколе «Ленин» паре покажут системы управления и штаб морских операций.

Семья побывает на русском Севере впервые. Константин и Екатерина обрадовались подарку.

Путешествия Выставки Экскурсии Семья Выставка-форум «Россия»
06 апреля 2024, 15:41
Работодателям запретили увольнять жен погибших бойцов СВО в течение года
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий работодателям увольнять вдов участников спецоперации в течение года. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Авторами инициативы стали депутат Игорь Антропенко и сенатор Дмитрий Перминов. Благодаря закону работодатели не смогут увольнять жен ветеранов боевых действий в течение года с момента их гибели.

Исключением станут случаи, когда женщина повторно вступила в брак или неоднократно грубо нарушала трудовую дисциплину.

В конце марта Путин подписал закон о весеннем призыве в Вооруженные силы России. Всего в ряды армии призовут 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. В Москве в тестовом режиме начнут рассылать электронные повестки.

Законы Женщины Россия Владимир Путин
06 апреля 2024, 12:52
Православные верующие отпразднуют Благовещение 7 апреля
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Православная церковь 7 апреля будет отмечать Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот значимый праздник верующим рекомендуют соблюдать некоторые запреты, включая поминальные службы и венчания, сообщили «Известия».

В Благовещение нужно побывать на праздничной всенощной и литургии в храме. Если нет возможности посетить церковь, то разрешается помолиться дома.

Работать в этот день можно, но при условии, что повседневные заботы не отвлекут от духовной составляющей.

В праздник рекомендуют сходить в гости к родственникам, заняться благотворительностью или помочь нуждающимся.

Приметы на 7 апреля гласят, что погоду на Пасху можно определить по Благовещению - она будет такой же. Дожди в этот день сулят богатый урожай грибов и хороший клев, а гроза - жаркое лето.

Благовещение является одним из 12 самых важных праздников в православии. В этот день постящиеся смогут позволить себе послабления, например, съесть рыбу.

Праздники Православие Религия
06 апреля 2024, 12:44
Временный запрет на экспорт сахара ввели в России
РИА «Новости»
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Россия ввела запрет на экспорт сахара до 31 августа 2024 года. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на источники на рынке, которые ознакомились с решением таможенной подкомиссии Минсельхоза.

Проект временного запрета на экспорт сахара появился еще в марте. Его разработали из-за беспокойств насчет активизации поставок товара за границу. С августа 2023 года по середину февраля российская сторона поставила другим странам в три раза больше сахара, чем за предыдущий аналогичный период. Речь идет о 442 тысячах тонн против 164,3 тысячи тонн.

«Предлагаемая Минсельхозом России мера регулирования позволит полностью исполнить договоренности по поставкам сахара нашим партнерам по ЕАЭС и обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке», - отметили в министерстве.

Минсельхоз спрогнозировал объем производства сахара в России за сезон в 6,8 миллиона тонн. Это на 9,8% больше показателя прошлого периода. Из этого объема внутреннее потребление составляет около шести миллиона тонн.

На положительную динамику производства повлиял высокий урожай сахарной свеклы. По данным Росстата, в прошлом году он составил 53,1 миллиона тонн. Этот показатель стал вторым по величине за всю историю страны.

С лета прошлого года по январь 2024 года европейские поставки вина в Россию снизились на 37,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона. За это время страны Евросоюза экспортировали в РФ 1,19 миллиона гектолитров вина.

Россия ввела запрет на экспорт сахара до 31 августа 2024 года. Об этом сообщил «Интерфакс» , ссылаясь на источники на рынке, которые ознакомились с решением таможенной подкомиссии Минсельхоза.

Экспорт Россия Росстат Продукты

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