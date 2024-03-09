Голосование вдали от дома. Жители Подмосковья поучаствуют в выборах президента в Донбассе

Прикомандированные работники из Подмосковья уже на протяжении двух лет осуществляют шефство над новыми регионами России. Всего там находятся несколько десятков тысяч специалистов: врачей, учителей, строителей, ремонтников и дорожников. Все они приехали для того, чтобы сделать жизнь людей лучше и комфортнее, зачастую в ущерб собственным условиям проживания.

Даже в этих непростых реалиях подмосковные работники не отказываются от своего конституционного права голоса на выборах президента.

«Я считаю, что это большое счастье - иметь возможность оказывать помощь и находиться в нужном месте в нужное время. Редкая удача и действительно большое счастье. Для меня - честь и гордость», - рассказала заместитель министра территориальной политики Московской области Юлия Ольшанская.

Работники из Подмосковья могут прикрепиться к любым избирательным участкам, например, в Мариуполе или Новоазовске. Необходимо лишь заполнить заявление. Также отдать голос можно с помощью «Мобильного избирателя».

Центризбирком ранее пересчитал россиян с правом голоса. К началу 2024 года в стране проживали более 112,3 миллиона избирателей. Из них в Москве - 7,6 миллиона человек, в Подмосковье - свыше шести миллионов.