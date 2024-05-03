«Голодные, без выпаса». Волонтеры забили тревогу из-за гибели лошадей в Ставрополье

«Хотим оценить состояние лошадей, какое поголовье лошадей осталось и какая им необходима ветеринарная помощь. Мы придерживаемся цифры 70, - так заявлено по документам, - но я не думаю, что это количество там будет. Последний пересчет был год назад», - пояснила Тамара.

Она рассказала: из-за того, что на заводе идет проверка, туда не пускают специалистов и волонтеров.

«Жеребцы стоят закрытые, голодные, без выпаса. Кобыл резко выкинули в поле, чтобы быстро откормить, и у них начинаются приступы, потому что это резко делать нельзя. Для одной кобылы волонтеры вызывали ветврача, <…> он ее откачивал», - добавила женщина.

Поступала информация о том, что на завод приезжали местные ветеринары, но, по словам Тамары, среди них нет специалистов по лошадям - «в лучшем случае по коровам».

«Лошадей они видят впервые в жизни, и никакой адекватной оценки там быть не может - и никакой, соответственно, оказанной помощи», - посетовала она.

Уголовное дело возбудили по факту жестокого обращения с животными. Санкция - до пяти лет лишения свободы.

Ранее Ura.ru писал о том, что в апреле после схода льда на озере Куртан в Курганской области всплыли десятки трупов утонувших лошадей.