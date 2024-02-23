23 февраля 2024, 00:46

Голливудская картинка американских тюрем — ложь. Летчик Ярошенко раскрыл правду о заключенных США

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Американские фильмы, которые изображают быт заключенных США, сильно отличаются от реального положения дел в настоящих тюрьмах. Об этом на стриме «360» Аксинье Гурьяновой рассказал российский летчик Константин Ярошенко, который отсидел 12 лет в американской тюрьме за выдуманное преступление.

Вернувшись на родину после обмена на американца Тревора Рида, осужденного в 2020 году за нападение на полицейских в Москве, Ярошенко посетил Бутырскую тюрьму, чтобы сравнить российские и американские тюрьмы. По словам пилота, разница - колоссальная. В России к заключенным относятся лучше, чем на Западе, заявил собеседник «360».

Летчик отметил, что заключенные Америки имеют на порядок меньше прав, чем отбывающие наказание российские преступники. В тюрьмах США запрещают посылки и передачи. Не разрешают практически ничего.

Свидания с близкими бывают, но они очень короткие и редкие. Во время встреч осужденные могут только сидеть напротив посетителей на довольно большом расстоянии. Даже если это семья, которую не видел несколько лет. Если арестант попытается обнять человека или хотя бы пожать ему руку, то это может обернуться жестким наказанием в виде карцера.

США Заключенные Кино Тюрьмы Россия Запад
22 февраля 2024, 20:43
Порядок пересмотра приватизационных сделок предложили узаконить в России
РИА «Новости»
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Российский союз промышленников и предпринимателей предложил урегулировать на законодательном уровне порядок пересмотра приватизационных сделок. Об этом сообщил президент РСПП Александр Шохин, чьи слова привел «Интерфакс».

Речь идет о сделках, проведенных с нарушениями. Союз выступил с идеей ввести возможность компенсации бизнесменам рыночной стоимости активов. Поправки следует внести в федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Предложения передали российскому лидеру Владимиру Путину. Он направил их в Государственно-правовое управление (ГПУ) президента.

«Нам главное, что президент поддерживает нас в принципе, но надо докрутить технику», - отметил Шохин.

Глава ВТБ Андрей Костин в прошлом году призвал возобновить приватизацию , чтобы вернуть деньги в экономику. Но в нынешних реалиях такая идея не является необходимой , заявил экономист Александр Зубец.

Законы Россия Недвижимость Деньги Экономика
22 февраля 2024, 20:20
«Педофилией попахивает». Преподаватель техникума на Урале прилюдно отшлепал студентку
Телеканал «360»
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Один из преподавателей Каменск-Уральского техникума торговли и сервиса прилюдно унижает студентов, рассказал юрист Сергей Барсуков в интервью «360». По его словам, одну девушку педагог отшлепал ремнем, а вторую заставил стоять на коленях в углу на глазах у одногруппников. При этом, как стало известно Барсукову, мужчина не только любит поиздеваться над детьми, но и вымогает у них подарки.

Вечером 19 февраля юристу позвонили родители одной из студенток учебного заведения и пожаловались, что преподаватель на занятиях наказывает их дочь. На следующий день он встретился с ними, ему показали видео, которые засняли одногруппники пострадавшей. Запись оказалась в распоряжении «360».

«Посмотрел на видео, с первого раза не понял. Думал, что это шутка, приколы. Но начал анализировать ситуацию, пришел к выводу, что это абсолютно не шутка, а маниакальное поведение этого преподавателя. Прилюдно ставить в угол студента, особенно девушку, я считаю, это кощунство, унижение человеческого достоинства», - заявил Барсуков.

У студентки есть проблемы со здоровьем, рассказал юрист. За пару дней до этого она получила травму колена, о чем сказала педагогу. Есть и медицинские документы, подтверждающие это, сейчас они находятся в материалах проверки, которую начал местный Следком.

«Более того, всплыли доказательства того, что педагог, помимо унижений, вымогал у ребят деньги на подарки и конкретно подарки требовал, чтобы они ему покупали. Я тоже сначала удивился <…> В моем распоряжении имеется переписка между одним из студентов и преподавателем», - поделился собеседник «360».

Полицейский-вымогатель? Юрист отметил, что тот самый учитель, который наказывает несовершеннолетних, еще и действующий полицейский. В техникуме он преподает уже несколько лет. В скриншоте переписки, который есть у Барсукова, преподаватель заявляет студентам, что скоро у него день рождения, а также профессиональный праздник - День полиции. И он ждет от своих учеников подарки, причем не один, а минимум два. На жалобы студентов, что у них нет денег - грозится устроить «прожарку». Мужчина позже сам прислал в чат, что нужны компьютерные диски.

«Ребята ему покупают на один из праздников компьютерный диск стоимостью 2,5 тысячи рублей. Имеется кассовый чек на руках. Эта переписка содержательная, не очень приятная», - рассказал Барсуков.

Юрист добавил, что правовую оценку происходящему в техникуме дадут следователи.

«Но в любом случае признаки уголовного деяния я здесь вижу. Но если коллеги из следственных органов здесь это не увидят, мы идем в суд, подаем гражданские иски, требуем компенсацию морального вреда. Потому что ребенок, а извините, 17 лет - это все-таки подросток, еще несформированная личность, унижать, на колени ставить, а другую девочку и вовсе шлепать ремнем прилюдно - это ниже некуда. Это педофилией попахивает», - подчеркнул он.

Юрист предположил, что преподаватель в детстве мог получить какую-то психологическую травму, поэтому сейчас издевается над теми, кто слабее и младше его. Но это непозволительно, подчеркнул он.

Ранее учащаяся Казанского государственного медицинского университета сообщила, что ее унизила преподавательница. Педагог, по мнению девушки, некорректно высказалась о ее внешности.

Урал Праздники Дети Видео Студенты Деньги
22 февраля 2024, 19:45
Жители Авдеевки начали подавать документы на получение российских паспортов
РИА «Новости»
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Сотрудники мобильного паспортно-визового сервиса МВД приняли документы от десятков жителей Авдеевки на получение российских паспортов. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель министерства Ирина Волк.

По ее словам, заявки на получение документов поступили от 29 жителей освобожденного российскими войсками города.

«Помимо консультативного и правового содействия полицейские проведут для ряда заявителей предусмотренную законодательством процедуру установления личности», - отметила она.

Ранее сообщалось, что освобождение Авдеевки обернулось огромными потерями для ВСУ. Украинские военные не хотели покидать город, однако действия ВС России вынудили их бежать.

Паспорта МВД РФ Авдеевка
22 февраля 2024, 19:33
«Там легко не бывает». Освобожденный болельщик Косов — о заключении во Франции
Unsplash
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Находившийся в заключении во французской тюрьме шесть лет российский футбольный болельщик Павел Косов на днях вернулся на родину. Он рассказал «360», что пережил в Франции.

По его словам, в тюрьме заключенным приходилось нелегко, но особенно сложно ему было найти общий язык с сокамерниками и сотрудниками исправительного учреждения.

«Там легко не бывает, это точно. Потому что другая страна, другой менталитет, незнание языка и коммуникаций. <…> Тюрьма - дело непростое, конечно», - отметил мужчина.

Косов добавил, что большой проблемой стал языковой барьер - во Франции английский знали очень мало людей. Из-за этого болельщику пришлось учить с нуля новый язык.

«Приходилось искать ребят, которые говорят по-английски. Начал изучать французский, надо же как-то с людьми общаться и с сотрудниками. Сотрудники тоже не в курсе про английский язык, очень мало кто [говорил]», - объяснил мужчина.

Ранее французский суд приговорил Косова к 10 годам лишения свободы из-за драки в Марселе в 2016 году. В феврале 2024 года его освободили условно-досрочно, россиянин вышел из тюрьмы 19 февраля и вернулся на родину.

Фанаты Спартак Футбол Тюрьмы Франция

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