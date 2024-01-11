Голландские тюльпаны привезут в Россию к 8 Марта

«Поставки цветов из Европы, из Нидерландов не упали - они остаются на уровне 2022 года, работают привычные логистические маршруты», - пояснила она.

Абрамченко добавила, что с 2016 года в России в два раза увеличили объем собственного производства срезанных цветов. Например, весной 2023 года в химкинском питомнике «Вашутино» к Международному женскому дню вырастили более 1,2 миллиона тюльпанов.

Ранее экологи призвали россиян отказаться от упаковки букетов на 8 Марта. Всего за день объемы неперерабатываемых пластиковых отходов от таких подарков достигают 1700 тонн. Лучше всего заворачивать цветы в бумагу - она отлично защищает от мороза и ее можно переработать.