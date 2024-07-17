17 июля 2024, 08:35

Голландская журналистка указала на неработающие санкции ЕС на примере Москвы

Pxhere
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В московских магазинах есть почти все. Антирооссийские санкции Евросоюза не сработали. Такое мнение РИА «Новости» выразила журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде, которая уже два года проживает в российской столице.

Она назвала ситуацию с продуктами в Москве очень хорошей. По ее словам, с 2022 года нет особых изменений, несмотря на санкции ЕС.

«В магазинах можно найти практически все, что угодно. Так что санкции не сработали», - указала она.

Журналистка заметила, что россияне имеют доступ к любым онлайн-СМИ, поэтому каждый может получать информацию извне и видеть позицию как РФ, так и Запада. Однако то, что дают в иностранных СМИ о России - противоположно тому, что можно наблюдать в Москве.

Она рассказала, что к ней в гости в прошлом году приезжали знакомые из Нидерландов. Путешественники удивились тому, что по улицам Москвы можно спокойно гулять, так как там «не расхаживают солдаты».

Из-за санкций против России может пострадать даже доллар. Издание Asia Times сообщило, что рестрикции снижают привлекательность американской валюты и могут вызвать его крах.

В московских магазинах есть почти все. Антирооссийские санкции Евросоюза не сработали. Такое мнение РИА «Новости» выразила журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде, которая уже два года проживает в российской столице.

Москва 2022 Санкции Магазины Нидерланды Москва
17 июля 2024, 04:56
Психолог рассказал, к чему может привести чрезмерное безделье
Unsplash
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Иногда отдохнуть и полениться нужно, чтобы восстановить свои силы, но чрезмерное безделье может обернуться проблемами. Об этом в разговоре с «Радио 1» предупредила клинический психолог Анастасия Кардиакос.

По ее словам, лень нельзя рассматривать в качестве замены отдыха. Когда человек ленится, то он отказывается от сопротивления трудностям.

«Чрезмерная лень ведет к синдрому выученной беспомощности, когда человек раз за разом разучается действовать, проявлять волю, активничать, и все больше стремится к пассивному времяпровождению», - пояснила Кардиакос.

Желание ничего не делать может говорить о депрессивных состояниях и выгорании. Но самым опасным в лени психолог назвала риск деградации личности. В качестве примера она привела уборку. Если человек систематически не убирается из-за лени, то со временем ему станет комфортно жить в грязи. В итоге такое безделье может привести к снижению уровня жизни.

Отдых Работа Психология
17 июля 2024, 04:32
В Петербурге со стенда в «Манеже» убрали имя художника Дмитрия Шагина
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге из списка участников выставки современного искусства «Пушкинская-10. Ковчег XXI века» в «Манеже» исключили имя лидера арт-группы «Митьки» Дмитрия Шагина, а также убрали его работы. Об этом сообщило РБК со ссылкой на депутата петербургского Заксобрания Бориса Вишневского*.

По его словам, сначала имя художника просто замазали на информационном стенде.

«И вот теперь - реакция на общественный резонанс: информационный стенд просто заменили, и никаких следов участия Шагина на нем нет вообще», - написал он.

Кроме того, с выставки убрали его картину «Митьки 91» и фотографии 1980-х из собрания «Музея нонконформистского искусства». По словам организаторов мероприятия, полотно нуждается в реставрации, поэтому его заменили другой работой.

Картина «Митьки 91» была написана в 1991 году, когда в Москве произошел августовский путч. В прошлом году другое полотно Шагина также убрали из экспозиции столичной выставки за скрытый политический подтекст. Тогда речь шла о картине «День тельняшки».

Ранее стало известно, что с 10 августа по 8 сентября в московском «Экспоцентре» пройдет выставка о столичной промышленности.

*Признан в России иностранным агентом.

Санкт-Петербург Выставки Художники
16 июля 2024, 21:27
На юге России ввели график временного отключения электроэнергии
Freepik
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В Ставропольском крае ввели график временного отключения электроэнергии. Это произошло в Пятигорске и четырех поселках в его окуге, написал в своем Telegram-канале глава города Дмитрий Ворошилов со ссылкой на «Пятигорскэнерго».

График ввели 16 июля, чтобы ликвидировать перегруз в электрических сетях высокого напряжения вышестоящей сетевой организации по команде филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем республик Северного Кавказа и Ставропольского края» (Северокавказское РДУ).

Частично ограничили электропотребление в Пятигорске и поселках Винсады, Энергетик, Свободы и Горячеводский. При этом отключения могут продлиться до четырех часов. Ворошилов добавил, что электроснабжение восстановят после отмены ограничений.

«В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 гигаватта», - сообщило в своем Telegram-канале Минэнерго России.

Ранее без света остались более 115 тысяч жителей Бурятии.

Электричество Россия Пятигорск
16 июля 2024, 18:45
«Врачи ругаются». Гладков ушел на больничный до 22 июля
РИА «Новости»
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что уходит на больничный. Видеообращение об этом он опубликовал в Telegram-канале.

«Добрый вечер, дорогие друзья, не удается мне вылечиться на ногах, как бы ни хотелось, врачи ругаются, чувствую себя не очень хорошо», - признался он.

При этом Гладков поспешил заверить, что «никакой страшной беды» в этом нет, просто ему нужно заняться своим здоровьем, чтобы с полными силами стараться отвечать на вызовы и искать решения актуальных задач, которые стоят перед регионом.

«Поэтому ухожу на больничный, остаюсь, конечно же, в Белгороде, в области, просто нужно немного отлежаться. Надеюсь, что до понедельника поправлю свое здоровье и выйду на работу», - добавил губернатор.

Также он отметил, что постарается регулярно отправлять в канал утренние и вечерние сообщения об обстановке в области.

Россия

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