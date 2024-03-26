Голикова заявила о пересмотре правил охраны соцобъектов до теракта в Crocus City Hall

«Мы работаем и сейчас безотносительно ситуации, которая была в Crocus City Hall. Мы все вместе с нашими коллегами из силовых ведомств пересматриваем некоторые действующие постановления еще до того, как это произошло», - сказала она.

Голикова также отметила, что охране учреждений культуры и здравоохранения после теракта в Подмосковье уделили особое внимание. По ее словам, «нужно пересматривать нормативы охраны и безопасности тех учреждений, которые работают с большим скоплением людей».

Террористический акт в концертном зале Crocus City Hall произошел 22 марта. Боевики ворвались в здание и стали расстреливать зрителей. Погибли 139 человек.