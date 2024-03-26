Голикова сообщила о стабилизации состояния крайне тяжелых пострадавших в «Крокусе»

«Люди, которые находились в крайне тяжелом состоянии в первые дни, сейчас стабилизировались. Мы наблюдаем некоторую положительную динамику. Но все равно остались те, кто находится в крайне тяжелом состоянии», - заявила Голикова.

Ранее во вторник министр здравоохранения России Михаил Мурашко отмечал, что медицинская служба оперативно мобилизовала силы для оказания помощи всем пострадавшим в теракте. По его словам, для этого в больницах есть все необходимое.

Согласно последней официальной информации, ранения в результате теракта получил 121 человек , самому младшему из них восемь лет. В больницах все еще находится 91 пострадавший, сообщали в Минздраве Подмосковья.