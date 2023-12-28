Голикова исключила дефицит иностранной рабочей силы в России
В России нет проблемы дефицита иностранной рабочей силы. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, чьи слова привело РИА «Новости».
Политику задали вопрос о том, насколько серьезен недостаток кадров из-за рубежа.
«Сейчас нет такой проблемы», - подчеркнула Голикова по итогам заседания Госсовета.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в стране сложилась непростая ситуация с миграцией. По разным подсчетам, в РФ числятся порядка 10 миллионов трудовых переселенцев. Глава государства подчеркнул, что иностранцы должны уважать традиции и законы народов России, а правоохранителям следует своевременно реагировать на нарушение законодательства.
Путин также напомнил, что уровень безработицы в РФ составляет всего 2,9%. В стране есть потребность в рабочей силе, но власти заинтересованы только в квалифицированных кадрах. В этом вопросе важно работать с государствами, откуда в Россию приезжают мигранты, подчеркнул российский лидер.