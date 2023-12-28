Голикова исключила дефицит иностранной рабочей силы в России

Банк России опубликовал самые распространенные фразы телефонных аферистов, услышав которые нужно сразу бросить трубку. Информацию регулятор разместил в Telegram-канале.

Вызвать подозрение должен незнакомец, который представился «сотрудником банка». По словам специалистов, настоящие работники не пишут и не звонят клиентам для осуществления банковских операций. Также нет никаких «специальных» или «безопасных» счетов, на которые мошенники часто просят перевести средства якобы для сохранности денег.

Еще аферисты иногда говорят про ход следственных действий и просят помощи в задержке нарушителей. Как отметили в Банке РФ, реальные правоохранители не спрашивают финансовые данные и не проводят никаких операций по телефону, а также не просят участия в поимке злоумышленников.

«Ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция», - привели распространенную фразу аферистов в публикации.

В материале отметили, что банк имеет право приостановить сомнительные операции без участия клиента. Если настоящий сотрудник регулятора позвонит клиенту, то только с официального номера организации.

Помимо этого частой фразой мошенников является «истекает срок действия сим-карты». У сим-карты мобильного оператора нет срока годности, поэтому так говорят только обманщики. Они же могут попросить продиктовать номер из СМС-сообщения. Код в уведомлении может стать аналогом подписи жертвы, его называть никому нельзя.

Ранее мошенники обманули 60-летнего жителя Москвы по видеосвязи. Злоумышленники переоделись в форму сотрудника правоохранительных органов.