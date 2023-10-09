Глюкоза заявила о возвращении в Москву после двух дней в израильском бомбоубежище

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«Спасибо вам большое за ваши переживания, даже не знала, что все так волнуются», - сказала на видео Глюкоза.

Певица заверила фанатов, что находится в полной безопасности в Москве. Она вместе с супругом и детьми благополучно приземлилась в российской столице, после направилась сразу домой.

Это подтвердила и дочь звезды. В личном блоге Вера выложила ролик из самолета, на котором заявила, что она вместе с родными прилетела домой - в Россию.

«Я в Москве. В дождливой, серой Москве», - сказала девочка.

В субботу, 7 октября, солдаты ХАМАС зашли на территорию Израиля, население которого в 2023 году составило 2,3 миллиона человек. Руководство государства заявило о переходе страны в состояние войны с Палестиной. Уже в понедельник, 9 октября, Армия обороны Израиля сообщила об ударах по более, чем 500 целям в секторе Газа.

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