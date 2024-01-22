Глуховский попытался тайно продать квартиры в Москве

По данным издания, Глуховский* переписал две квартиры, расположенные в историческом центре столицы, на 71-летнюю пенсионерку, предположительно, на свою мать. Та должна продать жилье и вывести деньги за рубеж.

Недвижимость, по информации Shot, оценивается в 210 миллионов рублей. Покупателя на нее пока не нашли.

В России писателю заочно дали восемь лет колонии за фейки о Вооруженных силах России. Глуховский* планирует провернуть сделки до того, как в силу вступит закон о лишении имущества за фейки об армии и призывы к осуществлению деятельности против государства, проект которого накануне внесли в Госдуму.

* Дмитрий Глуховский признан в России иностранным агентом.