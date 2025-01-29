Глуховский переписал две квартиры в Москве на мать

По данным журналистов, в декабре оформленный на Глуховского* автомобиль Jaguar арестовали из-за неуплаты штрафа на сумму более 30 тысяч рублей. У писателя были еще три машины - Porsche Panamera, BMW M850i и Range Rover. Он продал их прошлым летом.

Недвижимость Глуховского* арестовать не смогли, потому что она ему больше не принадлежит. Речь идет о квартирах в доме на Петровке. Осенью 2023 года он переписал их на мать. За полтора месяца до этого писателя заочно приговорили к восьми годам лишения свободы за ложные высказывания в адрес российской армии.

Ранее стало известно, что Глуховский* получал деньги от иностранных компаний с 2021 года. Его спонсировали из Австрии, Германии и Бельгии.

*Признан в России иностранным агентом.