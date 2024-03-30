30 марта 2024, 16:56

Главы и сотрудники более 130 дипмиссий возложили цветы к мемориалу у «Крокуса»

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Главы и сотрудники более 130 дипломатических миссий (более 250 человек) возложили 30 марта цветы к стихийному мемориалу памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в департаменте государственного протокола МИД России.

«Глубоко признательны уважаемым представителям дипкорпуса за солидарность с российским народом в столь трудный час», - подчеркнули в пресс-службе.

На мероприятии присутствовали представители США, стран ЕС, Африки, Латинской Америки. В МИД России отметили, что свое сочувствие и соболезнования выразили сегодня десятки представителей иностранных дипломатических миссий и международных организаций, российские дипломаты и волонтеры.

Посол Боливии в Москве Мария Луиза Рамос Урсагасте в комментарии «360» заявила, что сегодня задача всего мира - объединиться, чтобы вступить в борьбу с терроризмом.

«Мы приехали сюда, чтобы выразить свои слова солидарности. Это ужасная трагедия. Как сказал мой президент Луис Арсе, мы должны объединиться, чтобы бороться с этим злом», - подчеркнула она.

30 марта 2024, 16:14
Появились данные о вероятном криптокошельке-посреднике в деле о теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Стал известен криптокошелек, которым могли воспользоваться исполнители и заказчики террористического акта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации источника, через этот кошелек прошли 50% от суммы, которую террористам пообещали за атаку на концертный зал в Красногорске. Адрес на кошелек разместили в Telegram-канале, который связан с крылом ИГ* - «Голос Хорасана».

Агентство изучило доступные в Сети данные переводов и установило, что адрес кошелька на сервисе Tronscan появился 12 марта от пользователя Telegram с ником Mavlavi_56.

Также он ведет канал «Голос Хорасана». Кошелек стал активным на следующий день, когда на него поступили токены на сумму в 2,19 доллара.

По предварительным данным, канал «Голос Хорасана» использовали для вербовки исполнителей теракта в «Крокусе».

Основатель Telegram Павел Дуров ранее сообщал, что мессенджер пресек порядка десятка тысяч попыток отправки сообщений с призывами к терактам.

*ИГ («Исламское государство») - запрещенная в России террористическая группировка.

Мессенджеры Telegram Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 16:07
«Террористов надо уничтожать». Посол Анголы призвал жестко покарать боевиков из «Крокуса»
Телеканал «360»
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Участников нападения на «Крокус Сити Холл» необходимо покарать за все, что они сделали. Об этом в комментарии «360» заявил посол Анголы Аугушту да Силва Кунья, пришедший почтить память погибших к стихийному мемориалу у концертного зала.

Он подчеркнул, что террористические методы недопустимы ни при каких условиях, а тех, кто их использует, необходимо жестко наказывать.

«Террористов надо уничтожать. В этом я согласен с вашим правительством и вашим президентом», - подчеркнул посол Анголы.

Делегации от более чем 10 стран приехали в сгоревшему зданию концертного зала на девятый день после гибели в теракте 144 человек. Они возложили цветы и венки, чтобы почтить память жертв атаки боевиков.

Полномочный министр посольства Китая в Москве Сунь Вэйдун заявил, что произошедший теракт стал трагедией для всего мира. Он добавил, что только совместными усилиями неравнодушных людей и государств можно победить эту опасность.

Африка Дипломатия Боевики Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 15:53
«Трагедия для всего мира». Министр посольства КНР заявил о единстве россиян после атаки на «Крокус»
Телеканал «360»
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» стал трагедией для всего мира. Об этом в комментарии «360» заявил полномочный министр посольства Китая в Москве Сунь Вэйдун, прибывший возложить цветы к стихийному мемориалу.

Он подчеркнул, что в последние дни стал свидетелем проявления россиянами сплоченности и единства перед угрозой терроризма.

«Уверен, что справедливый и добрый народ мира с вами. Мы вместе с вами. Уверен, мы обязательно победим терроризм в мире», - подчеркнул дипломат.

Собеседник «360» напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин после нападения боевиков на концертный зал направил президенту России Владимиру Путину телеграмму, в которой заявил, что выступает против любых форм терроризма и осуждает любые атаки.

«Мы поддерживаем усилия российского правительства по поддержке национальной безопасности. Окончательная победа в борьбе принадлежит российскому народу», - подытожил Сунь Вэйдун.

Посол Боливии в Москве Мария Луиза Рамос Урсагасте заявила, что теракт в «Крокус Сити Холле» должен стать толчком для объединения всех стран , чтобы побороть терроризм. Она добавила, что после трагедии миллионы людей выразили солидарность с россиянами.

Терроризм Россия Китай Теракт в «Крокусе»
30 марта 2024, 15:37
«Мы должны объединиться». Посол Боливии выразила солидарность с Россией после теракта в «Крокусе»
Телеканал «360»
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На девятый день после теракта в «Крокус Сити Холле» к стихийному мемориалу около концертного зала с букетами цветов приехали делегации от посольств разных стран. Посол Боливии в Москве Мария Луиза Рамос Урсагасте в комментарии «360» заявила, что сегодня задача всего мира объединиться, чтобы вступить в борьбу с терроризмом.

Она подчеркнула, что трагедия, которая произошла в «Крокус Сити Холле», стала ударом не только для России.

«Мы приехали сюда, чтобы выразить свои слова солидарности. Это ужасная трагедия. Как сказал мой президент Луис Арсе, мы должны объединиться, чтобы бороться с этим злом. Это дело не одной страны. В мире миллионы людей, которые солидарны с Россией», - заявила дипломат.

Посол Боливии добавила, что вести борьбу с террористами должна не одна Россия, а все государства мира.

В траурных мероприятиях около стихийного мемориала в Красногорск приняли делегации нескольких десятков стран. С цветами и венками на место прибыли представители США, стран Евросоюза, Азии, Латинской Америки и Африки.

Дипломатия Россия Боливия Теракт в «Крокусе»

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