Главы и сотрудники более 130 дипмиссий возложили цветы к мемориалу у «Крокуса»

«Глубоко признательны уважаемым представителям дипкорпуса за солидарность с российским народом в столь трудный час», - подчеркнули в пресс-службе.

На мероприятии присутствовали представители США, стран ЕС, Африки, Латинской Америки. В МИД России отметили, что свое сочувствие и соболезнования выразили сегодня десятки представителей иностранных дипломатических миссий и международных организаций, российские дипломаты и волонтеры.

Посол Боливии в Москве Мария Луиза Рамос Урсагасте в комментарии «360» заявила, что сегодня задача всего мира - объединиться, чтобы вступить в борьбу с терроризмом.

«Мы приехали сюда, чтобы выразить свои слова солидарности. Это ужасная трагедия. Как сказал мой президент Луис Арсе, мы должны объединиться, чтобы бороться с этим злом», - подчеркнула она.