Главврач Химкинской больницы поблагодарил коллег за помощь после теракта

Выводивший людей из горящего здания Crocus City Hall после теракта студент Никита Иванов не считает себя героем. В комментарии «360» он заявил, что до сих пор не может осознать произошедшее. Молодой человек предположил, что если бы не решительность его и других ребят, жертв было бы больше и они сами могли бы не спастись.

Когда началась стрельба, он находился на рабочем месте в гардеробе на минус первом этаже. Иванов взял куртки у посетителей и понес их к вешалке, после чего услышал первые выстрелы.

«Тут с первого этажа сломя голову побежала толпа людей, все были в истерике, в панике. Я сначала всерьез не воспринял происходящее, но, услышав автоматную очередь, понял, что это теракт. Тогда я подумал, что не стоит бежать, потому что спецслужбы, возможно, уже подъехали. Надеялся, что террористы плохо организованы и все закончится быстро», - поделился собеседник «360».

По его словам, девочки-сотрудницы зала передали просьбу начальства - надо выводить людей через служебный вход. Тогда Иванов вместе с ребятами начали помогать посетителям.

«Я не чувствую себя героем, первые дни я не понимал, за что меня благодарят, обо мне говорят. Но сейчас я понимаю, что совершил достойный поступок. Если бы мы с ребятами долго думали или были нерешительными, вероятно, могли погибнуть сами. Только сегодня я почувствовал себя в безопасности. Я не мог поверить, что это произошло со мной», - добавил студент.

После трагедии в Crocus City Hall Иванов задумался о создании молодежной организации для помощи при ЧС. Всех ее членов нужно обучить, как действовать в таких ситуациях, подытожил он.

Поступок Иванова высоко оценил глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов. В Telegram-канале он поблагодарил юношу за проявленное мужество. Именно благодаря его смелости и самоотверженности спасены сотни жизней, подчеркнул Викулов.

«Я также благодарю родителей и педагогов за воспитание достойного гражданина своей страны. В поступках наших детей отражаются наши взгляды, которые мы сумели им передать. И если среди них встречаются настоящие герои, патриоты, люди, способные, не жалея себя, защищать тех, кто слабее, значит мы идём в верном направлении», - написал глава округа.

Ранее жительница Казахстана, которая выжила при теракте в Crocus City Hall заявила, что разыскивает светловолосого мальчика, спасшего ее.