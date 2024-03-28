28 марта 2024, 18:45

Главврач Химкинской больницы поблагодарил коллег за помощь после теракта

РИА «Новости»
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Коллектив Химкинской больницы проявил отзывчивость в помощи коллегам после теракта в концертном зале Crocus City Hall, порядка 40 медиков вернулись к рабочим местам не в свою смену. Об этом «360» рассказал главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов.

«Хотел бы сказать спасибо всем сотрудникам, даже без звонка практически все прибыли на рабочие места. Ехали даже те, кто находился в другом регионе. Прибыли 38 человек, которые не находились в смене», - отметил Мирзонов.

Главврач сказал, что после получения информации о ЧП в Crocus City Hall в больнице немедленно оповестили всех заместителей и заведующих отделением, развернули дополнительные койки и подготовили дополнительные операционные и отделения реанимации.

«Мы своевременно начали оказывать медицинскую помощь пострадавшим, приняли шесть тяжелых пациентов. На настоящий момент всех пациентов от нас перевели, надеемся на их скорейшее выздоровление», - добавил он.

Ранее стало известно, что бригады скорой помощи были около Crocus City Hall спустя четыре минуты после получения сообщения о пострадавших.

Больницы Химки Скорая помощь Врачи
28 марта 2024, 18:58
«Достойный поступок». Спасавший людей при теракте студент рассказал о трагедии
Телеканал «360»
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Выводивший людей из горящего здания Crocus City Hall после теракта студент Никита Иванов не считает себя героем. В комментарии «360» он заявил, что до сих пор не может осознать произошедшее. Молодой человек предположил, что если бы не решительность его и других ребят, жертв было бы больше и они сами могли бы не спастись.

Когда началась стрельба, он находился на рабочем месте в гардеробе на минус первом этаже. Иванов взял куртки у посетителей и понес их к вешалке, после чего услышал первые выстрелы.

«Тут с первого этажа сломя голову побежала толпа людей, все были в истерике, в панике. Я сначала всерьез не воспринял происходящее, но, услышав автоматную очередь, понял, что это теракт. Тогда я подумал, что не стоит бежать, потому что спецслужбы, возможно, уже подъехали. Надеялся, что террористы плохо организованы и все закончится быстро», - поделился собеседник «360».

По его словам, девочки-сотрудницы зала передали просьбу начальства - надо выводить людей через служебный вход. Тогда Иванов вместе с ребятами начали помогать посетителям.

«Я не чувствую себя героем, первые дни я не понимал, за что меня благодарят, обо мне говорят. Но сейчас я понимаю, что совершил достойный поступок. Если бы мы с ребятами долго думали или были нерешительными, вероятно, могли погибнуть сами. Только сегодня я почувствовал себя в безопасности. Я не мог поверить, что это произошло со мной», - добавил студент.

После трагедии в Crocus City Hall Иванов задумался о создании молодежной организации для помощи при ЧС. Всех ее членов нужно обучить, как действовать в таких ситуациях, подытожил он.

Поступок Иванова высоко оценил глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов. В Telegram-канале он поблагодарил юношу за проявленное мужество. Именно благодаря его смелости и самоотверженности спасены сотни жизней, подчеркнул Викулов.

«Я также благодарю родителей и педагогов за воспитание достойного гражданина своей страны. В поступках наших детей отражаются наши взгляды, которые мы сумели им передать. И если среди них встречаются настоящие герои, патриоты, люди, способные, не жалея себя, защищать тех, кто слабее, значит мы идём в верном направлении», - написал глава округа.

Ранее жительница Казахстана, которая выжила при теракте в Crocus City Hall заявила, что разыскивает светловолосого мальчика, спасшего ее.

Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 17:37
Бывший концертный директор A-Studio пострадал во время теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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В результате террористического акта, произошедшего в «Крокусе», пострадал экс концертный директор группы A-Studio Александр Старых. Он получил травмы, пытаясь скрыться от атаки, сообщил Telegram-канал Baza.

В момент нападения Старых и его друзья находились в девятом ряду VIP-ложи. По его словам, сначала он услышал единичные выстрелы, за которыми последовал звук автоматной стрельбы. Шум привел его в замешательство. Когда стрельба стала интенсивнее и люди побежали к передним рядам, мужчина также начал спасаться бегством.

Ему показалось логичным укрыться за кулисами. Он смог выбраться из здания через технический выход, обычно используемый для перевозки оборудования и декораций.

Однако на сцене Старых упал. Позже ему диагностировали ушиб грудной клетки и колена.

Друзья также смогли покинуть место теракта.

В прошлом Старых работал с известными исполнителями и музыкальными коллективами, включая Александра Градского, Ирину Понаровскую и Александра Иванова. Несмотря на то, что сейчас он на пенсии, Старых продолжает организовывать концерты, в том числе и в Майами.

Ранее одна из выживших в теракте назвала 22 марта вторым днем рождения. Женщина с сыном, как и Старых, тоже находились в VIP-секции.

Стрельба Концерты Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 17:27
Умер музыковед Владимир Фейертаг
Викимедиа
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Советский и российский музыковед, специалист в области джаза Владимир Фейертаг умер на 93-м году жизни. Сообщение об этом появилось в группе JFC JAZZ CLUB в социальной сети «ВКонтакте».

«Ушла эпоха…» - прокомментировали владельцы сообщества.

Причины смерти не уточняются.

«Покойся с миром. Мессионер джаза для россиян! Архивариус американской музыки!», - написал под публикацией один из пользователей Сети.

Владимир Фейертаг родился 27 декабря 1931 года в Ленинграде. Он руководил эстрадными и джазовыми коллективами, а также был художественным руководителем фестиваля «Осенние ритмы». Музыковед вел авторские программы о джазе на радио, организовывал гастроли в Европу и Америку для отечественных музыкантов, а в 2013 году был удостоен ордена Дружбы за большие заслуги в развитии российской культуры и искусства.

Советский и российский музыковед, специалист в области джаза Владимир Фейертаг умер на 93-м году жизни. Сообщение об этом появилось в группе JFC JAZZ CLUB в социальной сети « ВКонтакте ».

Россия Музыка
28 марта 2024, 17:04
Артист и сонграйтер VAL оценил востребованность шоу «Голос»
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Артист и сонграйтер VAL обсудил с ведущей «360» Марусей Михейчик востребованность музыкальных телепроектов в наши дни. В новом выпуске «Тет-а-тет с Марусей» речь зашла и о популярном шоу «Голос».

Есть ли смысл в проекте «Голос» сейчас, поинтересовалась ведущая. В ответ VAL заметил, что очень многие участники шоу после его окончания не продолжают свою карьеру на музыкальном поприще.

«90 процентов артистов, которые ходят на этот проект, нигде потом [не выступают], если мы не говорим прямо о каких-то высоких эшелонах, топ-чартах, коммерческой музыке и так далее», - пояснил он.

По его мнению, когда артист решает участвовать в проекте, ему нужно четко понимать, с какой целью он хочет это делать.

«Возможно, люди думают, что после выхода с проекта кто-то из звезд захочет их продюсировать. Да, насколько я знаю, там есть продюсерские контракты, есть договоры», - добавил VAL.

Россия Музыка

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