Главу «Жилищника» оштрафовали в Москве за слова о русских и мигрантах

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Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей исполняющего обязанности директора «Жилищника» района Хорошево-Мневники после слов о том, что мигранты работают лучше русских. Об этом сообщили РИА «Новости ».

Уголовное дело завели на основе видеозаписи, на которой исполняющий обязанности директора грубо общался с сотрудниками и сравнивал качество работы этнических русских и иностранных граждан. По его мнению, последние любят работать и делают это лучше.

Во время разбирательств мужчина попытался оправдаться. Он заявил, что не хотел кого-то выделять или оскорблять, а своими словами лишь отметил, что иностранцы охотнее устраиваются на работу, чем другие.

Тем не менее суд посчитал, что совершенные главой «Жилищника» действия направлены на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей.

Ранее в Москве начали расследовать несколько происшествий с мигрантами.