27 февраля 2024, 21:44

Главу узбекского землячества Баратова внесли в список террористов и экстремистов

РИА «Новости»
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Усмана Баратова, арестованного главу узбетского землячества «Ватандош», внесли в перечень террористов и экстремистов. Информацию об этом разместили на сайте Росфинмониторинга.

В январе Баратов распространил в социальных сетях оскорбительную запись в отношении участников спецоперации на Украине. Пост заметили военкоры и обратились в Следственный комитет с просьбой отреагировать на действия автора. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за оскорбления бойцов.

Замоскворецкий суд Москвы отправил Баратова под стражу на два месяца. Его обвинили в возбуждении ненависти либо вражды, а также унижении человеческого достоинства. Сторона защиты попыталась обжаловать это решение, но в феврале Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу.

На фоне скандала представители узбекской диаспоры в Москве заявили, что Баратов не имеет к ним никакого отношения.

Уголовное дело Терроризм Военные Экстремизм Узбекистан Следственный комитет России Москва
27 февраля 2024, 19:05
Эндокринолог назвала 5 причин всегда пить теплую воду
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Теплая вода имеет большое количество преимуществ по сравнению с холодной, и пить ее намного полезнее для здоровья. Об этом «Российской газете» рассказала эндокринолог Диляра Лебедева.

По ее словам, чашку теплой воды на голодный желудок стоит включить в список ежедневных утренних привычек. Более того, пить теплую воду стоит и в течение дня.

«Культура употребления теплой воды пришла к нам из Китая, там это целый ритуал, которому дети учатся с детства», - рассказала она.

Выбор именно теплой воды предпочтителен по нескольким причинам: 1. Улучшает кровообращение и метаболизм; 2. Стимулирует работу ЖКТ; 3. Компенсирует ночное обезвоживание, произошедшее через дыхание и испарение; 4. При добавлении лимона уменьшает отеки и улучшает цвет лица; 5. Очищает организм от токсинов.

Важно отметить, что вода с добавлением лимона не рекомендована людям с язвенными болезнями, эрозиями, ГЭРБ или рефлюксом, предостерегла эндокринолог.

Еще одно значимое преимущество употребления стакана теплой воды за 15-30 минут до еды заключается в уменьшении объема съеденной пищи, что способствует нормализации веса.

«Может даже оказаться, что на самом деле ваш организм больше нуждается в воде, а не в пище», - добавила она.

Нехватка воды в организме может спровоцировать появление отеков.

Нормализация водного баланса поможет справиться с данной проблемой.

Теплая вода имеет большое количество преимуществ по сравнению с холодной, и пить ее намного полезнее для здоровья. Об этом « Российской газете » рассказала эндокринолог Диляра Лебедева.

Еда Болезни Диеты
27 февраля 2024, 18:40
Стала известна дата прощания с актером Эрнстом Романовым
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Прощание с актером Эрнстом Романовым состоится в театре Русская антреприза имени Андрея Миронова 29 февраля. Информация об этом появилась на официальном сайте Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

В пресс-службе уточнили, что мероприятие пройдет с 11:30 до 13:45.

Народный артист России Эрнст Романов скончался 25 февраля на 88-м году жизни. Он сыграл более 200 ролей в кино. Многие поклонники запомнили его по образам из лент «Собака на сене», «Глухарь», «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности». О причинах смерти актера не сообщалось.

Кино Театры Актеры
27 февраля 2024, 18:27
Три мощнейших вспышки на Солнце вызвали магнитную бурю
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После трех мощных вспышек на Солнце на Земле началась первая в 2024 году магнитная буря. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».

Источником вспышек стала группа солнечных пятен 3590, которая уже миновала точку, расположенную напротив Земли, и продолжила перемещаться к восточному краю солнечного диска. Несмотря на ожидания метеорологов, некоторое количество солнечного вещества все же достигло планеты.

Следствием этого стало увеличение коэффициента Кр, который после шести утра превысил четыре балла. Примерно через три часа, в 9:01 по московскому времени, уровень возмущений увеличился, достигнув отметки 5 по шкале Кр, что свидетельствовало о начале слабой магнитной бури класса G1.

Согласно прогнозам, наблюдаемая магнитная буря не достигнет высокой интенсивности и вскоре закончится.

Ранее на Солнце произошла крупнейшая вспышка за семь лет.

Эксперты заявили, что потоки солнечного излучения составили около одного киловатта на квадратный километр.

Планета Земля Прогноз погоды Погода Магнитные бури Солнце
27 февраля 2024, 16:36
Диетолог запретила некоторым россиянам есть кашу на завтрак
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Для некоторых людей употребление каши на завтрак может быть вредным. Об этом рассказала врач-эндокринолог и диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалева в интервью РИАМО.

В первую группу, кому вредно есть кашу, вошли люди с непереносимостью лактозы или аллергией на белки коровьего молока. Особенно это касается молочных каш, они способны вызвать у таких пациентов ряд неприятных симптомов: боли в животе, запоры или диарею, а также кожные высыпания.

Вторая категория включает в себя лиц с непереносимостью глютена, содержащегося в некоторых злаковых культурах - пшенице, ржи, ячмене и даже в овсянке. Глютен безопасен для большинства людей, однако тем, кто страдает от целиакии, аллергии на глютен или просто имеет гиперчувствительность к этому белку, такие каши могут нанести вред здоровью.

Третью группу составляют люди с избыточным весом или ожирением. Михалева посоветовала им есть на завтрак белковые продукты с добавлением сложных углеводов, например, омлеты или яичницу с овощами, а каши включать в рацион лишь 1-2 раза в неделю. При этом лучше выбирать каши из цельного зерна или такие, что требуют более продолжительного приготовления, поскольку они содержат больше клетчатки и витаминов по сравнению с рафинированными крупами.

Любителей яиц на завтрак предупредили о холестериновом удушье. Они способны повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 6%.

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