Главу узбекского землячества Баратова внесли в список террористов и экстремистов

Теплая вода имеет большое количество преимуществ по сравнению с холодной, и пить ее намного полезнее для здоровья. Об этом «Российской газете» рассказала эндокринолог Диляра Лебедева.

По ее словам, чашку теплой воды на голодный желудок стоит включить в список ежедневных утренних привычек. Более того, пить теплую воду стоит и в течение дня.

«Культура употребления теплой воды пришла к нам из Китая, там это целый ритуал, которому дети учатся с детства», - рассказала она.

Выбор именно теплой воды предпочтителен по нескольким причинам: 1. Улучшает кровообращение и метаболизм; 2. Стимулирует работу ЖКТ; 3. Компенсирует ночное обезвоживание, произошедшее через дыхание и испарение; 4. При добавлении лимона уменьшает отеки и улучшает цвет лица; 5. Очищает организм от токсинов.

Важно отметить, что вода с добавлением лимона не рекомендована людям с язвенными болезнями, эрозиями, ГЭРБ или рефлюксом, предостерегла эндокринолог.

Еще одно значимое преимущество употребления стакана теплой воды за 15-30 минут до еды заключается в уменьшении объема съеденной пищи, что способствует нормализации веса.

«Может даже оказаться, что на самом деле ваш организм больше нуждается в воде, а не в пище», - добавила она.

Нехватка воды в организме может спровоцировать появление отеков.

Нормализация водного баланса поможет справиться с данной проблемой.

Теплая вода имеет большое количество преимуществ по сравнению с холодной, и пить ее намного полезнее для здоровья. Об этом « Российской газете » рассказала эндокринолог Диляра Лебедева.