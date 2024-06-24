Главу района в Дагестане исключили из «Единой России» после терактов

Около пяти тысяч приехавших по путевкам туристов и около 20 тысяч самостоятельных путешественников находятся в Дагестане. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Его заявление опубликовано на сайте организации.

Он подчеркнул, что это предварительная оценка, исходя из ранее заявленных планов и полетных программ туроператоров. Ромашкин добавил, что их число может оказаться еще большим.

Вице-президент добавил, что влияния событий в республике на рынок можно ожидать только на следующей неделе.

«Туристы взяли отпуск, билеты куплены, любое изменение теперь - проблема. Будет пауза и сегодня никто не свои планы не отменит», - подчеркнул вице-президент АТОР.

Вооруженная группа боевиков устроила стрельбу по полицейским в Дагестане. Перед этим они напали на синагогу и церковь в Дербенте, где расправились со священнослужителем. Оба здания они подожгли. На улицах города продолжается стрельба.

Также боевики открыли огонь по правоохранителям в Махачкале. Сначала они расстреляли пост ДПС, а после вступили в перестрелку на улице Магомедгаджиева.

В регионально главке МВД заявили, что в противостоянии с боевиками погибли шесть сотрудников полиции. В республике ввели режим контртеррористической операции. Задержания и ликвидация боевиков еще не закончилась.