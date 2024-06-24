Главу района в Дагестане исключили из «Единой России» после терактов
Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова исключили из партии «Единая Россия» за дискредитирующие действия. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии в Telegram-канале.
Там уточнили, что решение приняли в региональном политсовете «Единой России».
«Решение принято в соответствии с уставом - за дискредитирующие партию действия», - отметили в сообщении.
Ранее правоохранители задержали главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова в связи с возможным участием его сыновей в терактах в Махачкале и Дербенте.
Теперь чиновника ждет отставка. Сейчас он находится на допросе.