24 июня 2024, 03:17

Главу района в Дагестане исключили из «Единой России» после терактов

РИА «Новости»
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Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова исключили из партии «Единая Россия» за дискредитирующие действия. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии в Telegram-канале.

Там уточнили, что решение приняли в региональном политсовете «Единой России».

«Решение принято в соответствии с уставом - за дискредитирующие партию действия», - отметили в сообщении.

Ранее правоохранители задержали главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова в связи с возможным участием его сыновей в терактах в Махачкале и Дербенте.

Теперь чиновника ждет отставка. Сейчас он находится на допросе.

Дагестан Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
24 июня 2024, 03:30
Трехдневный траур объявили в Дагестане после терактов
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Траур объявили в Дагестане 24, 25 и 26 июня. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба главы региона.

«24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Меликов», - говорится в сообщении.

В дни траура на всей территории республики приспустят государственные флаги. В учреждениях культуры и телерадиокомпаниях Дагестана отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи. Власти примут необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим.

Боевики устроили стрельбу в двух православных церквях и синагоге в Махачкале и Дербенте. Также по удар попал пост ДПС. В Махачкале боевики убили священника и охранника церкви. Служители вместе с прихожанами успели закрыться в здании храма.

По данным главы республики, погибли более 15 полицейских и несколько мирных жителей. Также Меликов сообщили о ликвидации шести боевиков в Дагестане.

Дагестан Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 21:42
Названо число находящихся в Дагестане туристов
РИА «Новости»
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Около пяти тысяч приехавших по путевкам туристов и около 20 тысяч самостоятельных путешественников находятся в Дагестане. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Его заявление опубликовано на сайте организации.

Он подчеркнул, что это предварительная оценка, исходя из ранее заявленных планов и полетных программ туроператоров. Ромашкин добавил, что их число может оказаться еще большим.

Вице-президент добавил, что влияния событий в республике на рынок можно ожидать только на следующей неделе.

«Туристы взяли отпуск, билеты куплены, любое изменение теперь - проблема. Будет пауза и сегодня никто не свои планы не отменит», - подчеркнул вице-президент АТОР.

Вооруженная группа боевиков устроила стрельбу по полицейским в Дагестане. Перед этим они напали на синагогу и церковь в Дербенте, где расправились со священнослужителем. Оба здания они подожгли. На улицах города продолжается стрельба.

Также боевики открыли огонь по правоохранителям в Махачкале. Сначала они расстреляли пост ДПС, а после вступили в перестрелку на улице Магомедгаджиева.

В регионально главке МВД заявили, что в противостоянии с боевиками погибли шесть сотрудников полиции. В республике ввели режим контртеррористической операции. Задержания и ликвидация боевиков еще не закончилась.

Дагестан Стрельба Туризм Боевики Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
23 июня 2024, 17:47
НОВАТЭК отправил по Севморпути первую в этом году партию СПГ
РИА «Новости»
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НОВАТЭК отправил первую в этом году партию сжиженного природного газа по Северному морскому пути. Об открытии летней навигации по СМП сообщил РБК со ссылкой на данные систем отслеживания судов.

По информации издания, перевозит СПГ по этому арктическому маршруту танкер ледового класса Arc7 Eduard Toll. Судно входит в состав флота проекта «Ямал СПГ». Из порта Сабетта оно вышло 23 июня.

Начало летней навигации по СМП может открыть НОВАТЭКу путь для начала поставок с проекта «Арктик СПГ-2», расположенного вблизи от «Ямала СПГ», но на Гыданском полуострове, уточнило издание.

Отправка гыданского СПГ планировалась в первом квартале этого года, напомнили авторы материала, однако этого не произошло из-за того, что проект подпал под американские санкции.

Газ Россия
23 июня 2024, 09:11
Изменение ядерной доктрины России допустили в Госдуме
РИА «Новости»
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Ядерную доктрину России могут изменить, заявил в беседе с РИА «Новости» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, все будет зависеть от военно-политической обстановки вокруг страны.

«Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение», - добавил собеседник агентства.

При этом Картаполов подчеркнул, что сейчас пока рано говорить об этом.

О том, что Россия может изменить ядерную доктрину на фоне обсуждения возможности понижения порога применения ядерного оружия, ранее заявлял президент Владимир Путин.

Глава государства указывал, что на Западе витают идеи о том, что разрабатываемые взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет.

В минувшую пятницу, 21 июня, президент сообщил, что в стране планируют и дальше развивать ядерную триаду , отметив, что она в том числе должна выступать гарантом сохранения баланса сил в мире.

Ядерное оружие Госдума РФ Россия

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