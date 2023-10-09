Главный раввин России угодил в больницу после танцев

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«Лазар в стабильном состоянии в больнице, ему прописали покой. Выпишут завтра или послезавтра», - сказал он.

Горин также уточнил в Telegram-канале , что Лазар танцевал до половины третьего ночи, но в какой-то момент упал.

«Не знаю, столкнулся с кем-то из танцующих или поскользнулся. Но думаю, для исступленного танца это было логическое завершение. Всем нам нужен покой, раввину нужен покой. Нужно молиться!», - добавил пресс-секретарь раввина.

Лазара избрали главным раввином России в 1999 году. В 2014 году его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.