Главный Дед Мороз России насобирал штрафов на десятки тысяч рублей на своих иномарках

Закон о запрете на использование социальных сетей детьми младше 16 лет начали тестировать в Австралии. Стоит ли по их примеру ограничить соцсети для российских детей, выяснил на стриме ведущий 360.ru Дмитрий Степанищев у подросткового психолога Евгении Николусь.

По мнению эксперта, дети начинают активно интересоваться социальными сетями примерно с девяти лет. Такой запрет может осложнить самовыражение и нанести травмы психике, а также скажется на образовательных и творческих возможностях детей.

«Конечно, для них важны социальные сети. <…> Как минимум, это будет потеря каких-то образовательных и творческих возможностей. Ведь социальные сети в том числе развивают навык насмотренности. То есть они видят, что-то смотрят, какие-то идеи черпают, в том числе, для себя. <…> Ну, конечно, они сейчас сидят все в Telegram и постоянно друг с другом чатятся», - сказала Николусь.

Кроме того, по мнению специалиста, запрет может привести к конфликтам и ссорам с родителями.

«А тут <…> им запретят и скажут нельзя. [Появятся] множество просто конфликтов, когда ты будешь видеть, что у тебя папа сидит в Telegram и с кем-то там переписывается, а тебе нельзя», - объяснила психолог.

С другой стороны, Николусь предостерегла от излишней публичности в соцсетях, которую нередко для своих детей создают родители ради заработка денег, к примеру, на YouTube.

«Конечно, там все сложно будет с адаптацией в будущем. Он (ребенок - прим. ред.) постоянно живет на виду, грубо говоря, и у него нет какого-то личного пространства. То есть он не понимает, что такое личная жизнь. <…> Они сталкиваются со сложностями в самооценке, и с адаптацией в дальнейшем. <…> Кажется, будто бы это прикольно и интересно - снимать видосики, а в дальнейшем последствия могут быть абсолютно разными, непредсказуемыми», - подвела итог собеседница 360.ru.