30 ноября 2024, 13:28

Главный Дед Мороз России насобирал штрафов на десятки тысяч рублей на своих иномарках

Pxhere
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Главный Дед Мороз России перед Новым годом насобирал штрафов на десятки тысяч рублей за нарушение ПДД на своих иномарках. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Актер Андрей Балин в свободное время рассекает по дорогам Вологодской области на Hyundai IX35, Toyota RAV-4 и Toyota Land Cruiser Prado. Чаще всего главный волшебник страны попадался на превышении скорости.

За 2024 год артист накопил штрафов на 24,5 тысячи рублей, часть из них он уже погасил.

Личность Деда Мороза раскрыли 10 лет назад. Андрей Балин устроился в «Дом Деда Мороза» в Великом Устюге в 22 года после окончания колледжа.

Самыми популярными новогодними направлениями по России стали Санкт-Петербург, Сочи и города Золотого кольца. Жители Дальнего Востока покупают туры на Байкал или Алтай, рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Штрафы Россия Дед Мороз
30 ноября 2024, 04:47
Депутаты захотели защитить россиян от фальшивых скидок
Freepik
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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой, направленной на защиту покупателей от фальшивых скидок. В своем обращении к Минпромторгу он предложил обязать магазины указывать на ценниках изменения стоимости товаров за три месяца до начала распродаж, сообщило РИА «Новости».

Документ с таким предложением уже направили главе Минпромторга Антону Алиханову. В пояснительной записке к нему говорится о необходимости отображать динамику цен на ценниках для прозрачности акций. Если товар поступил в продажу менее трех месяцев назад, это также должно быть отражено. По мнению автора инициативы, такая практика обеспечит потребителям доступ к достоверной информации и защитит их финансовые интересы.

Предложение, как подчеркивается в документе, не потребует серьезных затрат со стороны торговых организаций, поскольку информация о ценах изначально фиксировалась в учетных системах.

Чернышов отметил, что многие граждане жалуются на «фальшивые скидки», особенно в предпраздничный сезон, когда магазины часто искусственно завышают цены, а затем объявляют о «значительных» скидках. Эта схема, по словам депутата, создает видимость выгоды, вводит покупателей в заблуждение и подрывает их доверие.

Ранее стало известно, что половина скидок на ноябрьских распродажах оказалась фальшивой. Около 50% участников акции пытались выдать за цену со скидкой обычную стоимость товара.

Госдума РФ Депутаты Магазины
30 ноября 2024, 02:26
Россия увеличила орбитальную группировку радиолокационных спутников
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Ракета-носитель «Союз-2.1а» с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» успешно стартовала с космодрома «Восточный». Трансляцию запуска вела пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Через девять минут после старта разгонный блок «Фрегат» со спутником вышел на низкую орбиту В течение следующего часа блок дважды включит двигательную установку, чтобы доставить «Кондор» на рабочую высоту 500-550 километров. Затем спутник отделится от «Фрегата».

«Кондор-ФКА» - второй аппарат серии. Первый запустили в мае 2023 года. С вводом второго спутника орбитальная группировка достигнет штатного состава. Каждый спутник весит 1050 килограммов и рассчитан на пятилетнюю работу в космосе.

Спутники серии «Кондор» создавали конструкторы НПО машиностроения. Они предназначены для наблюдения за земной поверхностью в любых условиях, включая плотную облачность. Его система позволяет получать детализированные снимки, недоступные для оптических аппаратов.

Ранее Роскосмос заявил об угрозе из-за обломков спутника Intelsat-33e.

Роскосмос Космические спутники Россия Космос Космодром Восточный
29 ноября 2024, 23:59
«Папа переписывается, а тебе нельзя». Запретят ли российским подросткам соцсети?
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Закон о запрете на использование социальных сетей детьми младше 16 лет начали тестировать в Австралии. Стоит ли по их примеру ограничить соцсети для российских детей, выяснил на стриме ведущий 360.ru Дмитрий Степанищев у подросткового психолога Евгении Николусь.

По мнению эксперта, дети начинают активно интересоваться социальными сетями примерно с девяти лет. Такой запрет может осложнить самовыражение и нанести травмы психике, а также скажется на образовательных и творческих возможностях детей.

«Конечно, для них важны социальные сети. <…> Как минимум, это будет потеря каких-то образовательных и творческих возможностей. Ведь социальные сети в том числе развивают навык насмотренности. То есть они видят, что-то смотрят, какие-то идеи черпают, в том числе, для себя. <…> Ну, конечно, они сейчас сидят все в Telegram и постоянно друг с другом чатятся», - сказала Николусь.

Кроме того, по мнению специалиста, запрет может привести к конфликтам и ссорам с родителями.

«А тут <…> им запретят и скажут нельзя. [Появятся] множество просто конфликтов, когда ты будешь видеть, что у тебя папа сидит в Telegram и с кем-то там переписывается, а тебе нельзя», - объяснила психолог.

С другой стороны, Николусь предостерегла от излишней публичности в соцсетях, которую нередко для своих детей создают родители ради заработка денег, к примеру, на YouTube.

«Конечно, там все сложно будет с адаптацией в будущем. Он (ребенок - прим. ред.) постоянно живет на виду, грубо говоря, и у него нет какого-то личного пространства. То есть он не понимает, что такое личная жизнь. <…> Они сталкиваются со сложностями в самооценке, и с адаптацией в дальнейшем. <…> Кажется, будто бы это прикольно и интересно - снимать видосики, а в дальнейшем последствия могут быть абсолютно разными, непредсказуемыми», - подвела итог собеседница 360.ru.

Дети Законы Австралия Соцсети Запреты Telegram Россия YouTube
29 ноября 2024, 08:17
МЧС призвало россиян заранее собрать «тревожный чемоданчик»
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МЧС рекомендовало собрать «тревожный чемоданчик» тем, кто живет в районах, где часто бушует стихия или есть вероятность возникновения вооруженных конфликтов. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Каждый «тревожный чемоданчик» комплектуют в соответствии с местом проживания и индивидуальными особенностями человека. Лучше всего собирать его по туристическому правилу: легкие вещи и предметы первой необходимости - фонарь, нож, аптечка и другое. Сверху должно лежать сменное белье, а снизу - еда.

Набор надо положить в вакуумный пакет, чтобы защитить от влаги. Количество запасов в нем рассчитывают исходя из времени, за которое сотрудники экстренных служб смогут вмешаться в ситуацию.

В ведомстве перечислили случаи, когда «Тревожный чемоданчик» особенно важно держать при себе: если человек живет в районах возможных землетрясений, повторяющихся наводнений, лесных пожаров, а также в зоне предприятий, работающих с вредными веществами и регионах с повышенной вероятностью вооруженных конфликтов.

Ранее специалист народного фронта Михаил Камышев показал, как пользоваться приложением «Радар» для отправки сведений о беспилотниках. Оно не только поможет сообщить о БПЛА, но и подскажет план действий при чрезвычайных ситуациях.

Еда МЧС РФ Правила

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