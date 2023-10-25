Главную страницу турсервиса Russpass обновили

По его словам, навигация стала более простой, перед улучшенной поисковой строкой появилось окно с перечнем городов и регионов страны.

На сайт добавили раздел «Рекомендации» с интересными подборками готовых маршрутов и интерактивную карту, на которой отметили рекомендованные сервисом объекты для посещения.

Кроме того, бонусы программы лояльности, которые можно получить за покупку билетов и бронирование отелей, стали отображаться на главной странице.

Мэр напомнил, что Russpass появился три года назад как городской проект и за это время превратился в цифровую туристическую экосистему страны с более чем 30 тысячами предложений. На его основе будет развиваться национальный туристический портал Russia.Travel.

Ранее на сервисе Russpass появились новые аудиогиды для прогулок по Москве.