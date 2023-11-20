Главную новогоднюю елку в России показали из космоса

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«Возраст дерева - 84 года, диаметр ствола - 60 сантиметров», - рассказали в организации.

Найти идеальную елку удалось с помощью спутникового фото.

Кандидатами ежегодно становятся 50-70 деревьев. Главные требования к идеальной елке - гладкий и прямой ствол, конусовидная крона и удобное расположение, чтобы техника могла подъехать к дереву в лесу.

В новогодние праздники в Подмосковье проведут свыше 10 тысяч мероприятий.

Тематические программы подготовят парки, театры, музеи и дома культуры. Кроме того, жителей и гостей региона ждут 39 ледовых спектаклей и 800 спектаклей.