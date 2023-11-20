Главную новогоднюю елку в России показали из космоса
На Красной площади в качестве главной новогодней елки 2023 года установят 25-метровую ель из поселка Фряново в Подмосковье. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Рослесинфорга» сообщило РИА «Новости».
«Возраст дерева - 84 года, диаметр ствола - 60 сантиметров», - рассказали в организации.
Найти идеальную елку удалось с помощью спутникового фото.
Кандидатами ежегодно становятся 50-70 деревьев. Главные требования к идеальной елке - гладкий и прямой ствол, конусовидная крона и удобное расположение, чтобы техника могла подъехать к дереву в лесу.
В новогодние праздники в Подмосковье проведут свыше 10 тысяч мероприятий.
Тематические программы подготовят парки, театры, музеи и дома культуры. Кроме того, жителей и гостей региона ждут 39 ледовых спектаклей и 800 спектаклей.